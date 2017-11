Milhares de crianças participam do 11º Círio das Crianças em Santarém

O 11º Círio das Crianças aconteceu neste domingo, dia 19. A romaria faz parte da programação que antecede a Festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Diocese de Santarém. O translado aconteceu no sábado (18), saindo às 18h30 da Catedral de Nossa Senhora da Conceição para a Igreja Nossa Senhora Aparecida, bairro Aparecida, no seguinte trajeto: Rua Siqueira Campos, Travessa Otaviano de Matos, Travessa Silvino Pinto e Avenida Marechal Rondon. Na chegada à igreja houve Santa Missa.

A romaria dedicada às crianças saiu neste domingo, às 7h, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, seguindo em direção a Igreja Matriz com o seguinte percurso: Av. Marechal Rondon, Av. Barão do Rio Branco e Rua Siqueira Campos. Na chegada terá Celebração Eucarística.

É importante ressaltar que este ano o Círio das Crianças saiu da Igreja de Aparecida por causa do Ano Nacional Mariano, que celebra os 300 anos de encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do rio Paraíba.

– Apresentação do Manto: Neste domingo, dia 19, será a apresentação do manto e do terço que a imagem da Padroeira da Diocese de Santarém usará no Círio de nº 99. Esse momento tão aguardado pelos fiéis vai ocorrer na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, durante a Missa das 19h.

Segundo O coordenador do Círio, Gilberto Dinely, milhares de crianças participaram do Círio deste ano. Segundo Dinely, o número de crianças que participam do Círio cresce a cada ano que passa.

ROMARIA FLUVIAL 2017: A Comissão do Círio e Berlinda comunica que desde sexta-feira (17) estão disponíveis as senhas para quem deseja ir em uma das embarcações disponíveis a população para a Romaria Fluvial do Círio, que ocorrerá dia 25 de novembro de 2017.

Os interessados devem procurar a Secretaria da Catedral de Nossa Senhora da Conceição ou procurar a coordenação da Comissão do Círio e Berlinda, na sala da comissão (ao lado da secretaria da Matriz), e informar o endereço completo e está portando um documento de identificação para obter a senha.

Na romaria duas embarcações estarão disponíveis a população: Ferry Boat Ana Beatriz 5 (800 vagas) e o navio São Bartolomeu (500 vagas).

A concentração para a Romaria Fluvial inicia às 15h, com saída às 16h30 do Porto da Marques Pinto, bairro Prainha, e retornará para o mesmo local. Ressaltando que a imagem de Nossa Senhora da Conceição irá em uma embarcação da Marinha.

Fonte: RG 15\O Impacto