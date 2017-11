Mãe de três filhos morre afogada em igarapé

Tragédia aconteceu em um igarapé, no bairro do Cambuquira, em Santarém

A tarde de domingo (19) foi trágica para a família de Roseane Sousa Silva, de 30 anos, que morreu afogada em um igarapé no bairro Cambuquira, em Santarém, no oeste do Pará, a poucos metros da Rodovia BR-163. Segundo informações de familiares, Roseane decidiu tirar o domingo para tomar banho no igarapé, em certo momento ela mergulhou e não retornou à superfície.

A família e amigos que estavam no local, acionaram o Corpo de Bombeiros, que fez as buscas e encontrou o corpo de Roseane preso no fundo do manancial. A Polícia Militar foi acionada para investigar as causas do afogamento. Também o CPC foi acionado para remover o corpo de Roseane para a necropsia, que depois foi liberado para a família fazer o velório e sepultamento. Roseane era casada e tinha três filhos.

Fonte: RG 15\O Impacto