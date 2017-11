MPF lança projeto de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia

Evento acontece no próximo dia 21, às 10h, na Procuradoria-Geral da República

A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal (4ªCCR/MPF) lança nesta terça-feira (21) o projeto Amazônia Protege, que tem por objetivo combater o desmatamento ilegal na floresta amazônica. O projeto propõe uma nova metodologia de trabalho e utiliza imagens de satélite para instaurar ações civis públicas contra os responsáveis pelos maiores polígonos de desmatamento ilegal registrados na Amazônia entre 2015 e 2016.Participam da ação coordenada 24 unidades do MPF situadas em oito estados da Amazônia legal (Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins). São parceiros da iniciativa o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos naturais Renováveis (Ibama), e a Universidade Federal de Lavras (UFLA).

O lançamento terá a presença da procuradora-geral da República, Raquel Dodge; do vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia; e do coordenador da 4ªCCR, o subprocurador-geral da República Nívio de Freitas. Também confirmaram presença a presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos naturais Renováveis (Ibama), Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo, representando o ministro de Estado do Meio Ambiente; Marcelo Augusto de Vasconcellos, consultor-geral da União da Advocacia-Geral da União; o desembargador Antônio Souza Prudente, da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; professor José Roberto Soares Scolforo, Reitor da UFLA; e Muni Lourenço Silva Junior, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (FAEA) e presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA;

A programação prevê a divulgação dos resultados da primeira fase do projeto, com o número de ações instauradas, e a apresentação da iniciativa, incluindo detalhes sobre a metodologia de trabalho. O evento acontece às 10h, no Memorial do MPF (Procuradoria-Geral da República, cobertura do bloco B). A participação é aberta aos interessados e haverá transmissão ao vivo pelo endereço www.tvmpf.mpf.mp.br

​​Fonte: MPF