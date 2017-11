OAB realiza prova do Exame da Ordem neste domingo

A prova da Primeira Fase do Exame da Ordem será realizada neste domingo (19), com início às 13 horas, no Campus Rondon da Ufopa, localizado na Av. Marcehal Rondon, entre as Travessas Antonio Justa e Luiz Barbosa, no bairro Caranazal.

Segundo informações do presidente da Subseção da Ordem dos Advogados – seção de Santarém, Dr. Ubirajara Bentes Filho, os candidatos devem ficar atentos ao horário de verão, para não perderem a prova;

Fonte: RG 15\O Impacto