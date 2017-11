Capitania dos Portos acompanha resgate de empurrador, em Óbidos

O comandante da Capitania dos Portos em Santarém, Capitão Ricardo Barbosa, em contato com nossa redação no final da tarde desta segunda-feira (20), informou que operação para resgatar o empurrador da empresa Bertolini, às proximidades do município de Óbidos, está seguindo a todo vapor. A imagem atual do empurrador mostrada na sonda da Taklift mostra que o empurrador está com 70-80% de sua estrutura coberta e de cabeça para baixo. Ele está enterrado em uma posição diagonal, somente com a proa (parte da frente) e o fundo para fora.

“Já foi realizada uma tentativa de puxar o empurrador com a garra com o objetivo de somente desenterrar para que se tivesse uma imagem mais precisa. Em virtude da quantidade de sedimentos e em virtude do risco de rasgar o empurrador, essa tentativa não foi realizada com toda a capacidade da Cábrea”, disse o Capitão Ricardo Barbosa.

“Nos últimos dias tem sido realizado um trabalho de cavar o fundo em torno do empurrador utilizando a própria garra. Esse trabalho vai ser realizado por mais dois dias e depois será realizada reunião com os órgãos de segurança para se avaliar os resultados”, informou o comandante da Capitania dos Portos.

Fonte: RG 15/O Impacto