Deputado Chapadinha contribui para melhorar vida no campo

A partir de agora os moradores das áreas rurais do município de Santarém tem motivos de sobra para comemorar. Na última sexta-feira, 17, eles foram contemplados com um caminhão caçamba basculante, adquirida por meio de emenda parlamentar do deputado federal Francisco Chapadinha (Podemos-PA).

A solenidade de entrega aconteceu com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Nélio Aguiar, vice-prefeito José Maria Tapajós, secretário municipal de Agricultura, Bruno Costa e do próprio Deputado que fez questão de agradecer o apoio que tem recebido da população para desenvolver suas atividades na Câmara dos Deputados.

Na ocasião, o deputado Chapadinha destacou o empenho que tem feito para garantir que a população, principalmente do Tapajós tenha melhor qualidade de vida. Reforçou as parcerias, tanto com o município, quanto com o governo do Estado. “Nós conhecemos as necessidades do nosso povo e queremos sempre fazer o melhor por eles, por isso, lutamos dia a dia para contemplá-los em todos os setores”, acrescentou Chapadinha.

O prefeito Nélio Aguiar agradeceu ao deputado por mais uma ação feita em prol do município de Santarém e elogiou Chapadinha por trabalhar com dignidade, sempre pensando no povo.

A Caçamba foi entregue para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), será utilizada durante todos os meses do ano. No período de chuvas auxiliará na manutenção da trafegabilidade dos ramais e no verão, no preparo do solo e plantio em áreas de produtores familiares de Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom