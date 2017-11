Emendas do Deputado Chapadinha ajudam no desenvolvimento de municípios

O deputado federal Francisco Chapadinha (Podemos-PA), recebeu uma comitiva do município de Senador José Porfírio, liderada pelo prefeito Dirceu Biancardi (PSDB).

Durante audiência foram discutidas ações voltadas para o desenvolvimento do município.

Chapadinha disponibilizou verba para a aquisição de um Trator Agrícola com Grade, com o objetivo de atender os agricultores familiares da região. E em parceria com a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, garantiu a implantação de sistemas de abastecimento de água, visando atender, ainda este ano, os moradores das comunidades rurais.

A partir de fevereiro de 2018, a população de Senador José Porfírio também deve receber recursos de Emenda Parlamentar do deputado federal Chapadinha.

A proposta do deputado é que o dinheiro seja utilizado em diversos setores, como saúde, educação e infraestrutura.

Para Chapadinha, o empenho das Emendas será muito importante para dar um novo rumo ao município.

“Precisamos de parcerias como essa para que Senador José Porfírio possa se desenvolver e oferecer melhor qualidade de vida à população”, disse o deputado.

Além do prefeito, participaram da audiência a vereadora Silvanita Mendes e lideranças políticas do município.

RUAS DE SANTARÉM SÃO ASFALTADAS COM RECURSOS DE EMENDAS DO DEPUTADO CHAPADINHA

Durante vistoria feita no final do mês passado, nas obras da avenida Anysio Chaves, por uma comitiva formada pelo prefeito Nélio Aguiar, vereadores e secretários, o deputado federal Francisco Chapadinha (Podemos-PA) se comprometeu em ir em busca de recursos visando a conclusão da Praça de Eventos.

Para que o espaço seja entregue seguindo o projeto, ainda está faltando a construção de playground, arborização, pavimentação, piso em concreto e ladrilho, bancos de concreto, caramanchões, quiosques, banheiros, quadra poliesportiva, quadra de vôlei e uma área de grama. O valor do investimento é superior a uma milhão de reais.

Chapadinha disse que não medirá esforços para que o montante seja conseguido por meio dos Ministérios das Cidades e da Integração. “Estaremos na semana que vem tentando conseguir esses recursos para que o espaço seja entregue, de forma completa, para a população não só do bairro do Aeroporto Velho, como também de outros bairros da cidade, já que trata-se de um local onde são realizados eventos variados para o público em geral”, complementou.

A convite do prefeito, o deputado Chapadinha voltou às ruas do entorno da Feira do Produtor, no bairro Aeroporto Velho, onde estão sendo feitos serviços de limpeza, terraplenagem, base, sub-base e meio fio e pavimentação, com dinheiro disponibilizados por meio de Emendas do deputado.

A previsão é que a obra esteja concluída em novembro. Chapadinha aproveitou para solicitar que sejam liberados espaços para estacionamentos, uma vez que no trecho próximo a Feira, também está localizada uma Escola e o fluxo de carros é intenso.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom