Homem é morto na porta de unidade de saúde em Altamira

Segundo informações, Bruno Matias Costa, de 22 anos, conhecido pela alcunha de “Branca de Neve” foi executado com vários tiros na frente da Unidade Básica de Saúde, localizada no RUC Jatobá, rua H, na cidade de Altamira no sudoeste do Pará. Ainda não se tem informações dos motivos do crime e nem a identidade do executor.

O local do crime foi isolado e a remoção foi feita por uma equipe do IML – Instituto Médico Legal após perícia do Centro Renato Chaves.

O caso foi registrado na Seccional Urbana de Altamira e está sob investigação.

Fonte: DOL com informações de Felype Adms