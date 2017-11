Projeto da SEMDES leva ações de cidadania para comunidades do interior de Óbidos

Ações beneficiaram mais de 300 pessoas nas duas primeiras etapas do projeto idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Moradores das comunidades localizadas nas zonas de terra firme e várzea no interior do município de Óbidos, no oeste do Pará, estão sendo beneficiados com as ações do projeto denominado “Ação SUAS – SEMDES na Comunidade”, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

A segunda etapa o projeto, realizada na última sexta-feira (17), levou dezenas de atendimentos e serviços para os ribeirinhos que residem na região do Paraná de Baixo. Os atendimentos foram centralizados na comunidade Nossa Senhora das Graças.

Foram ofertados os serviços itinerantes do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), como:atualização dos dados dos beneficiários que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), atendimentos psicossociais e socioassistenciais, emissão de Carteira do Idoso,e orientação sobre o programa Bolsa Família.

Na área da saúde, os moradores puderam contar com atendimentos de enfermeiros da rede municipal que realizaram testes rápidos de HIV, hepatite b e sífilis, além de verificação de pressão arterial.

Foram ofertados ainda atendimentos de orientação jurídica por advogados da Procuradoria Jurídica do Município, além de oficinas de artesanato, atendimentos estéticos (corte de cabelo e manicure), e atividades recreativas para crianças e adolescentes.

“Esses serviços itinerantes do Cras sempre existiram, mas nós sentimos a necessidade de ampliar essa ação que é muito importante para as populações que moram no interior, então resolvemos ampliar os atendimentos levando outras necessidades básicas como por exemplo aferição de pressão, que pode ser comum na cidade, mas aqui, até mesmo pela distância, nem sempre tem um profissional apto pra fazer esse atendimento”, disse a secretaria de desenvolvimento social, Izalina Silva.

O projeto que iniciou seus atendimentos no dia 10 de novembro no polo Cruzeirão, onde mais de 200 pessoas foram beneficiadas, percorrerá até o final do ano dezenas de comunidades nas regiões de várzea e terra firme que estão inclusas na primeira fase da ação social.

“Tivemos um excelente público aqui na região do Paraná de Baixo e a nossa expectativa é que a procura por esses atendimentos seja cada vez maior, além de cuidar da saúde, da beleza e de atualizar os dados do CadÚnico, proporcionamos mais comodidade para essas pessoas e evitamos que elas gastem para se deslocar até a nossa sede na cidade”, frisou Izalina.

A próxima etapa do “Ação SUAS – SEMDES na Comunidade”, será no dia 24 de novembro (sexta-feira) no polo Silêncio e deverá beneficiar os moradores das comunidades Cuécé, Centrinho, Maté e Silêncio.

Os atendimentos serão realizados na sede da escola São Benedito na comunidade Silêncio no período de 8h às 15h.

