Revista de Sustentabilidade que fala sobre o Programa Territórios Sustentáveis ganha premiação de jornalismo no Pará

A matéria foi publicada no mês de maio deste ano e fala sobre as ações de inclusão e capacitação realizados pelo Programa Territórios Sustentáveis

As ações que visam o desenvolvimento territorial nos municípios de Faro, Terra Santa e Oriximiná foram inspiração para a jornalista Sara Lira, que no mês de maio publicou a matéria “Territórios Sustentáveis: Inclusão e Capacitação”, na revista eletrônica Mineração & Sustentabilidade e que na noite da quinta-feira (16) foi à grande vencedora do V Prêmio Hamilton Pinheiro de Jornalismo, na categoria webjornalismo. O texto usou linguagem bastante poética para falar da importância da atuação do Programa Territórios Sustentáveis e com apoio de dados estatísticos comprovou a eficácia das ações desenvolvidas junto ao Poder Público, sociedade civil e a Mineração Rio do Norte.

A premiação é promovida anualmente pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-PA) e pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral). A jornalista ressaltou o papel do jornalismo na atualidade. “O jornalismo desempenha uma função social. Mais do que informar, é papel de cada jornalista divulgar boas ações que têm feito a diferença para uma comunidade. Vencer esse prêmio é saber que estou no caminho certo dentro da profissão”, afirma Sara Lima.

Acompanhe a matéria publicada pela Revista Mineração & Sustentabilidade

http://revistamineracao.com.br/2017/07/15/territorios-sustentaveis-inclusao-e-capacitacao/

O Programa Territórios Sustentáveis teve inicio às suas atividades em 2015 e atua nos eixos Desenvolvimento Econômico, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Capital Social e Quilombolas visando contribuir para a construção de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, sendo executadas pela Agenda Pública, Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) com apoio financeiro da Mineração Rio do Norte.

Fonte: Rg 15/O Impacto e Martha Costa