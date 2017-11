Superintendente do Incra reúne em vários municípios da região Oeste

O superintendente regional do INCRA, Mário Sérgio da Costa Silva, e sua equipe realizaram no último final de semana visita em vários municípios da região Oeste do Pará, entre eles Rurópolis, Itaituba e Trairão.

A finalidade foi discutir e verificar in loco as necessidades de cada localidade.

Mário Sérgio explicou que a visita foi muito produtiva, pois a equipe do INCRA pode discutir as políticas sem o trabalhador vir até a sede do Incra, como exemplo nos assentamentos Montanha e Mangabal no município de Itaituba, onde o Incra estava ausente desde 2013.

O Superintendente prometeu iniciar a revisão ocupacional com urgência, e já com início do Geo do Perímetro do assentamento nesta segunda-feira.

Mário também explicou que em breve será dado início na recuperação da Vicinal principal que está intrafegável.

Na quinta-feira, dia 27, o INCRA reúne no município de Trairão, onde vai ser dado início a revisão ocupacional no assentamento Areia.

Mário Sérgio também esteve no assentamento Novo Mundo.

“É ótimo estar perto dos assentados. O INCRA está de portas abertas aos movimentos sociais. Aos trabalhadores e trabalhadoras, não precisam marcar hora nem data para falar, não só comigo, mas com qualquer outra pessoa da equipe técnica da autarquia. O Incra é de vocês, é do povo”, disse o Superintendente.

