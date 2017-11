Prefeitura de Óbidos abre auditoria para investigar folha de pagamento

Em Comunicado encaminhado à nossa redação, a Prefeitura de Óbidos informa que está em curso uma minuciosa auditoria nas folhas de pagamento de todas as secretarias e autarquias ligadas à administração municipal. Se for identificar o pagamento indevido de pessoas que não estejam atuando no serviço público, a Prefeitura adotará todas as medidas cabíveis para assegurar o devido ressarcimento aos cofres municipais. Veja a íntegra do Comunicado:

COMUNICADO

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sempof), comunica os servidores públicos municipais que está em curso uma minuciosa auditoria nas folhas de pagamento de todas as secretarias e autarquias ligadas à Administração Municipal.

As inconsistências e distorções encontradas durante a auditoria, só foram possíveis em razão da postura de total transparência e rigor no cumprimento da lei de acesso à informação, resultado dos esforços da atual administração para tornar público todos os dados referentes a receitas e despesas. Como o processo de composição da folha de pagamento é confiado ao setor próprio, somente com a publicação do seu detalhamento é que a própria gestão pôde tomar conhecimento da real situação, servidor a servidor, objetivo que vem sendo buscado desde o início do ano.

Os sistemas informatizados da folha de pagamento também estão sendo mudados, fruto de um investimento da atual gestão para proporcionar maior transparência e controle, bem como para gerar relatórios que possibilitem identificar outras distorções que porventura ainda persistam.

A prefeitura de Óbidos, ao identificar o pagamento indevido de pessoas que não estejam atuando no serviço público, adotará todas as medidas cabíveis para assegurar o devido ressarcimento aos cofres municipais.

Comunica ainda, que nesta terça-feira, 21 de novembro, estão sendo efetuados os pagamentos dos servidores efetivos lotados na Seurbi, Demutran, Sempof, aposentados e pensionistas.

Na quarta-feira, 22 de novembro, serão efetuados os pagamentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administração.

Tão logo as demais folhas sejam fechadas, os pagamentos serão informados. A prefeitura lamenta os transtornos causados pelos atrasos salariais, e reafirma mais uma vez o seu compromisso de adotar todas as medidas necessárias para equilibrar as despesas e receitas da administração pública, no sentido de sanar a problemática dos atrasos nos pagamentos.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Óbidos

Fonte: RG 15/O Impacto