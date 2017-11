Santarém perde um grande advogado

César Queiroz sofreu infarto quando dirigia seu veículo na Avenida Sérgio Henn.

O advogado César Queiroz, de grande prestígio em Santarém e região, foi vítima de um infarto fulminante na manhã desta terça-feira (21) quando dirigia seu veículo na Avenida Sérgio Henn, às proximidades do Parque da Cidade.

Quando começou a sentir fortes dores, o advogado conseguiu desviar seu carro de outros veículos, mas colidiu com um poste de energia elétrica. O Samu foi acionado, levou o advogado para o Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu e faleceu. César Queiroz tinha 54 anos, e possuía um escritório na Avenida Verbena.

O corpo do advogado César Queiroz será levado para a sede da OAB em Santarém, onde receberá homenagens de seus colegas, familiares e amigos, permanecendo no local das 16:30 às 17:30 horas. De lá será lavado para a Igreja de Aparecida, onde será velado e na quarta-feira será o sepultamento.

OAB DECLARA LUTO OFICIAL: Através da Portaria nº 033/2017, de 21 de novembro de 2017, os presidentes da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO DO PARÁ e SUBSEÇÃO DE SANTARÉM, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906/1994 e o Regimento Interno da Subseção,

Considerando o brusco falecimento do Dr. Elias César da Silva Queiroz – OAB/PA 4.935, inscrito nesta Subseção, ocorrido nesta data, na cidade de Santarém, RESOLVEM DECLARAR LUTO OFICIAL nesta Subseção de Santarém (PA), por 5 (cinco) dias. A Portaria é assinada por Alberto Antonio de Albuquerque campos (Presidente da – Seção do Pará) e Ubirajara Bentes de Souza Filho (Presidente da – Seção do Pará – Subseção de Santarém)

Fonte: RG 15/O Impacto