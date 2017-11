Celpa fará mutirão de atendimento neste sábado (25) em todo o Pará

O “Energia Cidadã” ainda contará com sorteio de geladeiras para os clientes cadastrados como baixa renda na concessionária de energia

Neste sábado, dia 25, a Celpa realizará mais uma mega ação no Estado, será o Projeto “Energia Cidadã”. A iniciativa funcionará como um grande mutirão de serviços, que deve mobilizar mais de quatro mil colaboradores e parceiros da concessionária de energia elétrica. O evento fará alusão aos cinco anos em que a Celpa atua sob a gestão do Grupo Equatorial Energia, comemorado neste mês de novembro, e deve integrar todos os projetos e programas da empresa.

Uma das grandes novidades do “Energia Cidadã” será o sorteio de geladeiras que ocorrerá para a população de baixa renda que reside nas cidades de Belém, Santarém, Marabá, Altamira e Castanhal. Serão 240 refrigeradores para cada município. Para participar do sorteio os consumidores têm que estar cadastrados como clientes baixa renda na base de dados da distribuidora e possuir uma geladeira em mau estado de conservação, mas em funcionamento.

EM SANTARÉM – Os nomes dos sorteados serão anunciados amanhã, 23, às 19h, na Praça São Sebastião. As entregas dos refrigeradores ocorrerão no dia 24, sexta-feira, a partir das 07h. Aqui em Santarém em data especial, por conta do Círio da Padroeira da Cidade, no domingo.

Os vencedores serão responsáveis por levar as geladeiras até o local de entrega dos novos eletrodomésticos.

O presidente da Celpa, Nonato Castro, avalia o evento como uma grande oportunidade. “Nós fizemos o ‘Energia pelo Pará’ em agosto e conseguimos alcançar cerca de 200 mil pessoas com a ação. A expectativa agora com o ‘Energia Cidadã’ são as melhores possíveis, pois vamos disponibilizar mais serviços e oportunidades para mostrar que somos uma empresa que se preocupa e respeita os paraenses. Além de comemorar os 5 anos de gestão, também já estamos antecipando o Natal, com um grande presente para os nossos clientes”, diz o presidente.

No dia 25, sábado, o Energia Cidadã será na Agência de Atendimento Santarém, na Prainha, de 09h às 16h. Além de atendentes disponíveis para resolver demandas da área comercial, a empresa também disponibilizará equipes extras para atender outros serviços, a exemplo de ligação nova, religação, inspeções, manutenções preventivas, podas de árvores e muito mais.

Ainda será possível fazer a troca das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que, de acordo com especialistas, costumam alavancar uma economia de cerca de 80% no que diz respeito à iluminação residencial. Serão 50 mil unidades de LED para todo o Estado e cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas por conta contrato, basta levar incandescentes ou fluorescentes em funcionamento.

Promoção Energia em Dia – O “Energia Cidadã” também será a oportunidade para conhecer alguns ganhadores da Promoção Energia em Dia, que tem sorteios semanais de vales-compras de R$ 500 para quem fez alguma negociação com a distribuidora. Nos sorteios mensais, para quem está com a conta em dia, são nove refrigeradores de R$1.400, nove TV’s de R$ 1.300 e nove smartphones no valor de R$ 640.

Ao final da promoção, em janeiro de 2018, ainda haverá um sorteio exclusivo para quem estiver cadastrado no débito automático, de uma viagem com acompanhante a Porto de Galinhas e um carro zero km para os clientes que se mantiverem adimplentes pelo menos três meses consecutivos anteriores ao sorteio do automóvel

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Celpa