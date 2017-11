Empossada a nova Comissão de meio Ambiente da OAB Santarém

Foram empossados os novos integrantes da reestruturada Comissão de Meio Ambiente da OAB-PA Subseção de Santarém, agora presidida por Carlos Alberto Schenato, e como vice-presidente Bárbara Rufino, Conselheira Subsecional e presidente da Comissão da Mulher Advogada.

O evento realizado na sala “Dr. Benedito Fernandes da Silva”, na sede da OAB, na manhã de terça-feira, 21, contou com a participação dos Diretores Marlene Escher, vice-presidente; Milena Andrade, secretária-geral; Edy Medeiros, secretário-geral adjunto; dos Conselheiros Célio Figueira da Silva, José Luiz Franco, Odemar Pinto, Itanilza Fernandes dos Santos, Luiz Ernesto Souza Leal e Bárbara Rufino; dos representantes da Ordem no Conselho Municipal do Contribuinte, Ricardo Vojta e Lourdes M. Oliveira; Tatianna Cunha, presidente da Comissão de Advogados Previdenciaristas; do Professor e Advogado Rafael Marques Cohen; Edibal José Cabral, presidente da Comissão Pró Estado do Tapajós; Murilo Reis e Ícaro Ricardo da Silva, da Comissão de Advogados Criminaliatas; Dra. Vânia Portela, secretária municipal de Meio Ambiente de Santarém, e inúmeros outros Advogados e Advogadas.

A secretária municipal de Meio Ambiente de Santarém ressaltou não só a importância da Comissão como convidou a Ordem dos Advogados do Brasil a integrar o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que está sendo reestruturado.

Segundo Carlos Alberto Schenato, a Comissão do Meio Ambiente trabalhará com afinco, conforme as diretrizes estabelecidas OAB-PA Santarém e vinculados à legislação ambiental!

Fonte: RG 15/O Impacto