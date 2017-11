Estudantes visitam redação do Jornal O Impacto

Cerca de 30 estudantes da Escola de Ensino Fundamental Maria Amália, localizada no bairro do Mapiri, em Santarém, estiveram na manhã desta quarta-feira (22) visitando a redação do Jornal e TV Impacto, acompanhados das professoras Célia Curbani e Socorro Cavalcante.

Na ocasião, os estudantes conheceram de perto o trabalho feito para levar informações às pessoas. Desde o início, com os repórteres saindo em busca das informações, preparo das matérias, diagramação, impressão, até o destino final que é o jornal para ser colocado em circulação.

Os estudantes da Escola Maria Amália estão fazendo um projeto sobre jornalismo que será apresentado durante a realização da X Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas, que acontece de 24 de novembro a 3 de dezembro deste ano, no Espaço Pérola do Tapajós, no Parque da Cidade, sendo que o Jornal O Impacto será destacado nesse projeto.

Fonte: RG 15/O Impacto