Funcionário a serviço da Celpa é baleado enquanto tentava cortar energia

Um funcionário terceirizado da concessionária de energia Celpa foi baleado enquanto executava seu trabalho na tarde desta terça-feira (21), no bairro da Cremação, em Belém. O funcionário estaria tentando cortar a energia elétrica clandestina de uma casa, quando o morador se revoltou e disparou contra o eletricista pelas costas. Segundo os colegas do homem, ele foi atingido por pelo menos dois tiros.

O crime foi na passagem Mucajá com a travessa 03 de Maio, por volta de 16h. O colega de trabalho da vítima de baleamento gravou um vídeo, onde parece muito abalado, relatando o que houve com seu parceiro, que ele identifica apenas como do setor de fiscalização. A Polícia Militar esteve no local para prestar apoio e a Seccional do Guamá já está investigando o caso, mas o acusado de atirar contra o eletricista não foi localizado.

Vários funcionários da companhia elétrica se solidarizaram com a situação do colega, admitindo que o trabalho é perigoso. O Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (Samu) foi acionado mas, quando chegou ao local, o homem já tinha sido socorrido. O Portal ORM entrou em contato com a Celpa , que respondeu, por e-mail, que “lamenta profundamente o ocorrido e informa que a equipe estava atuando de acordo com as normas e procedimentos da Companhia” e “está atuando junto a empresa parceira a fim de apurar o caso e prestando toda assistência necessária ao funcionário”.

Fonte: Portal ORM News