Santarém, Belterra e Mojui dos Campos terão Semana de mobilização contra os impactos do uso de agrotóxicos

Programação encerra com uma feira de produtos orgânicos no dia 1º/12, no prédio do Fórum de Santarém.

A I Semana Regional de Mobilização e Articulação contra os impactos causados por agrotóxicos será realizada de 27 de novembro a 1º de dezembro, em Santarém, Belterra e Mojui dos Campos. A programação abre com um Seminário no dia 27/11, a partir das 9h, no auditório do Campus Tapajós da Ufopa, com temas relacionados aos impactos do uso de agrotóxicos na região. Haverá seminários e oficinas também em Mojui dos Campos (29), e Belterrra (30). A programação encerra com uma feira de produtos orgânicos no dia 1º/12, no prédio do Fórum de Santarém. Todos os eventos são abertos ao público.

A ação é parte da Semana Nacional de Mobilização de Combate aos Impactos Causados Pelos Agrotóxicos, realizada também no Pará. A programação local é organizada pelo Fórum Regional de Combate aos impactos causados por Agrotóxicos do Baixo Amazonas, com apoio da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Ministério Público do Estado (MPPA), Centro de Referência a Saúde do Trabalhador (Cerest), Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Santarém, Belterra e Mojui e Fase Programa Amazônia.

O Fórum Permanente de Combate aos Agrotóxicos na Região do Baixo Amazonas foi criado em maio deste ano. Possui representação governamental dos municípios de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra, do Estado do Pará e da União, organizações não governamentais e entidades da sociedade civil organizada. Atualmente é coordenado pelo Ministério Público de Santarém, com secretaria do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR).

O Seminário sobre os impactos do uso de agrotóxicos na região ocorre no dia 27/11, das 9h às 18h, no auditório do Campus Tapajós, da Ufopa. O evento é aberto para o público em geral, estudantes e profissionais. A inscrição será no local, uma hora antes do evento, e o certificado será emitido pela Ufopa. Em Mojui dos Campos, o seminário e oficinas serão no dia 29, e em Belterra, no dia 30, ambos na sede do Sindicato dos Trabalhadores.

Serão abordados temas como a atuação no MPPA no combate ao uso de agrotóxicos, as consequências para o meio ambiente e a saúde humana, e as alternativas ao uso de agrotóxicos, como a agroecologia e o uso de produtos orgânicos. Promotores de justiça, professores da Ufopa, técnicos do Instituto Evandro Chagas, engenheiros agrônomos e médicos estão entre os palestrantes.

No dia 28, haverá distribuição de folders educativos no Mercadão 2000 e orla. A programação encerra no dia 1º, com uma feira de produtos orgânicos no térreo do Fórum de Santarém, com a participação de produtores da Associação Tapajós Orgânicos, das 8h às 11h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SANTARÉM

Dia 27/11– Seminário de Abertura– UFOPA- Auditório do Campus Tapajós.

08h- Credenciamento- Oficina de cartazes.

09h- Abertura oficial.

09h30- Palestra: O Ministério Público e a Estratégia Regional de Combate aos Impactos dos agrotóxicos. Promotoras de Justiça Ione Nakamura e Lilian Braga

10h15- Mesa- O Meio Ambiente e a Saúde Humana uma abordagem das consequências da utilização de substâncias químicas no meio rural. (Flávia Garcez – Ufopa) e Marcos Mota- Instituto Evandro Chagas.

11h15- Debate

12h- Almoço

14h- Palestra- Certificação de Produtos Artesanais: Promotor de Justiça Marco Aurélio Nascimento- CAO Constitucional e coordenador do Fórum Estadual de Combate ao Impacto dos Agrotóxicos.

14h30- Mesa: A Agroecologia como estratégia de desenvolvimento sócio territorial e sustentável, com trocas de experiências- Palestrante: Podalyro Neto- Engenheiro Agrônomo, com participação de STTRS, AMABELA, CFR, AMTR\MC.

Programação paralela:

14h- Curso de notificação para os profissionais de Saúde. Ministrante: Roberta Souza- Coordenadora do VSPEA (SESMA) e Instituto Evandro Chagas.

18h- Encerramento.

Dia 28/11– Campanha Educativa– Feiras, mercados (distribuição de folder)

MOJUI DOS CAMPOS

Dia 29/11– Seminário em Mojuí dos Campos (sede do STTR)

BELTERRA

Dia 30/11– Seminário em Belterra (sede do STTR)

Programação (a mesma nos dois municípios):

8h: Abertura oficial

9h: Palestra- Prejuízo dos agrotóxicos para a saúde; agroecologia como alternativa de melhorar a qualidade de vida e contrapor o agronegócio- Ufopa

10h– Debate

12h– Almoço

14h- Oficina de capacitação para lideranças

14h às 15h- Oficina em vigilância para notificação das intoxicações exógenas. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

15h às 16h- Oficina Toxicologia– Ufopa

16h às 17h-Impactos Ambientais. SEMMA/MC/Belterra

Dia 01/12- Realização da Feira Orgânica no Fórum de Santarém

Fonte: RG 15/O Impacto e Lila Bemerguy