Bocão Ed. 1173

RÁDIO RURAL

A direção da Rádio Rural deveria analisar e voltar com o programa Religioso pela manhã de 10 minutos; onde está Deus há prosperidade e Deus pode ajudar desde que a direção da rádio acabe com o programa mentiroso do Governador Jatene de 5 minutos, onde engana o povo humilde com promessas, às vezes é melhor perder e ganhar com Deus, do que ganhar do homem e perder com Deus. Sendo uma Rádio católica voltada para divulgar a palavra de Deus, a rádio não pode ficar sem a palavra de Deus; pode não dar lucro, porém, ajuda muitas pessoas que precisam ouvir as orações pela manhã.

RÁDIO RURAL 2

Deus não cobra, Deus não exige dinheiro, Deus não aufere vantagem, entretanto ajuda muitas pessoas, presume-se que a direção da rádio não esteja dando o valor que deve dar. Deus nos dá prosperidade, saúde, alegria, amor e muitas outras coisas, porém, o discurso mentiroso do Jatene prevaleceu, porque ele paga. Saudade de Dom Tiago, se ele estivesse vivo, não aceitaria transformar a Rádio Rural em uma rádio voltada para auferir vantagem, abandonando a palavra de Deus. Deus está de olho. Acredito que falta gestão, planejamento, interesse e dedicação na função.

RÁDIO RURAL 3

Voltada para divulgar a palavra de Deus, a rádio não poderia acabar com os programas religiosos. Sugestão: Se a direção tem dificuldade em pagar os funcionários, basta vender os programas para o apresentador, como fazem a rádio Globo, O Dia e outras. Acabou com os programas mais ouvidos e perdeu ouvintes e qualidade. Não precisa acabar. Se o problema é dinheiro, vender os programas é a solução. Agora, permanecer com programa sem qualidade apenas para cumprir horário é falta de gestão.

GOVERNO SÉRIO

Como disse Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos deputados. “Ninguém aguenta mais políticos que fazem discurso para ganhar voto. É preciso agir com responsabilidade com o país e fazer as coisas acontecerem”. O governo Nélio foi quem denunciou a fábrica de diploma falso. Essa falsificação passou pelo governo Maria do Carmo e Alexandre Von. Portanto, quem denunciou foi o Nélio, é para ele a credibilidade.

GOVERNO SÉRIO 2

Nélio está agindo como prefeito e não como político populista. O caso da saúde tem de mudar, é muito gasto desnecessário, foi criado atendimento para fins eleitoreiros e aqueles políticos que pensam em voto fazem Barulho para manter seus votos. Faça as suas reformas Prefeito usando a técnica e responsabilidade.

OAB

Tive a oportunidade de conhecer o resultado da administração do Presidente Ubirajara Bentes – Birinha, através das benfeitorias do prédio da OAB. Birinha sabe planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar, o que configura um excelente líder. Birinha sabe motivar e incentivar os advogados e as pessoas que procuram a OAB. Um profissional de grande saber jurídico. Conversando com alguns advogados, Birinha representa uma grande liderança e foram unânimes em afirmar que em sua administração a credibilidade e valorização da classe ajudaram junto aos órgãos da administração pública e judiciário.

HOMOLOGAÇÃO

Tinha que acabar com as homologações no Sindicato, já que pessoas que homologam não entendem de direitos trabalhistas e prejudicam as empresas, quando impedem a homologação. A obrigação do sindicato é homologar com ressalva ou não, tem que despachar, caso haja dúvida na concepção do sindicato, faça as ressalvas e o funcionário vai decidir se vai procurar a Justiça ou não. O sindicato não pode impedir a homologação com base no que pensa o encarregado pela homologação.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Chegou à minha mesa, não sei se é verdade, que o Ministério Público, através da Promotora Maria Raimunda, está pegando corda de terceiros para acionar a Prefeitura. Não sei se é verdade. Agora pergunta-se: Como esse terceiro fica sabendo antes dela? Promotora, interpele esse terceiro para saber de onde vêm as informações, presume-se que venha do próprio Ministério Público. Presumir, Promotora, não ofende. Estou de olho no vazamento. Promotora, usar informações de terceiros sem credibilidade não é bom para uma Instituição séria como o MP.

MINISTÉRIO PÚBLICO 2

Conversando com um especialista em Direito Público, o Ministério Público deve respeitar o poder executivo e não questionar procedimento interno na Prefeitura. A prefeitura não tem obrigação de responder as indagações sem ordem judicial. A procuradoria jurídica do município deve questionar esse procedimento e limitar direitos e obrigações entre os poderes e não se calar. Estudar, pesquisar e se informar, se faz necessário para defender direitos e não cumprir por cumprir.

MINISTÉRIO PÚBLICO 3

A procuradoria do Município deve também exigir do Ministério Público, como o terceiro ficou sabendo de atos internos da Administração Pública. Perguntar não ofende. Será, Dra. Raimunda, que a senhora está passando as informações a terceiros, para depois usar essas informações como fonte para solicitar e questionar a Prefeitura e a Câmara? São apenas indagações. A Procuradoria Jurídica deve agir e não deixar que a Promotora se transforme em primeira ministra de Santarém.

ALERTANDO O EMPRESÁRIO

Estão ligando em nome da associação dos auditores fiscais da SEFA, pedindo dinheiro. Empresários, não caiam! É golpe! Uma associação legalmente habilitada, não usa desse meio, manda um oficio e a pessoa vai pessoalmente. Mesmo que fosse legal, os empresários não são obrigados a dar dinheiro para a associação que recebem mensalmente de seus associados. É golpe!

ALERTANDO O EMPRESÁRIO 2

Outro golpe é aplicado em nome da Justiça do Trabalho. Uma pessoa de nome Geovana liga para o empresário pedindo certa quantia em dinheiro, dizendo que é para a Justiça do Trabalho para ajudar em um evento. A Justiça do Trabalho não pede nada, estão usando o nome para auferir vantagem. Cuidado empresário não caia nesse novo golpe.

ABUSO DE SERVIDOR

Recebi um relato de um desempregado, revoltado com a dificuldade para ingressar com o seguro desemprego. Passo a retransmitir: “Na primeira vez que busquei o agendamento pelo seguro-desemprego no próprio Ministério do Trabalho fui barrado na porta pelo segurança do estabelecimento dizendo que para eu conseguir dar entrada no seguro, deveria chegar de madrugada, pois o procedimento é feito por ordem de chegada e limitado a 20 atendimentos por dia, ainda fui orientado que pelo SINE seria mais fácil”.

ABUSO DE SERVIDOR 2

“Então segui para o SINE, chegando lá mais uma vez busquei atendimento e a história foi a mesma, teria que chegar de madrugada para conseguir senha para atendimento, que também era limitado a 20 atendimentos. Dinheiro gasto e nada resolvido. Percebi má vontade de ambos servidores”.

ABUSO DE SERVIDOR 3

“Duas semanas depois cheguei mais cedo, fiquei animado por ser o vigésimo da fila, na hora de pegar a senha fui informado de que naquele dia seriam apenas 15 senhas, fiquei sabendo pelos demais que no dia anterior foram só 10 senhas. É uma preguiça e má vontade em atender e trabalhar, esses servidores que atendem, são mal educados e gostam de humilhar”.

ABUSO DE SERVIDOR 4

“Fico imaginando se eles sentem prazer em humilhar ainda mais o desempregado, pois quem está ali é porque realmente precisa, muitas vezes estão pegando dinheiro emprestado para o transporte, não seria mais fácil agendar esses atendimentos? Mais uma vez dinheiro jogado fora. Espero ter mais sorte amanhã”. As autoridades responsáveis em defender o cidadão deveriam fiscalizar o péssimo atendimento e a má vontade desses servidores.