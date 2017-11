Dois policiais militares são presos por suspeita de roubo a agencia bancária

Dois policiais foram presos na manhã deste domingo em Castanhal, nordeste do Pará. Eles são acusados de envolvimento no arrombamento ao Banco de São Domingos do Capim, que ocorreu na madrugada de domingo (26).

Além dos militares, um civil também foi preso.

O primeiro PM e um homem foram abordados pela polícia na Vila de Apeú, região de Castanhal, com materiais suspeitos. O segundo integrante da PM foi abordado em Santa Isabel. Com eles foram encontrados objetos utilizados para executar arrombamentos como balaclavas, alicates de pressão, armas de fogo, maquetas e dinheiro

