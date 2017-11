Bocão Ed. 1174

JATENE REVOLTADO 1

Jatene ficou sabendo que um auditor fiscal revoltado por não receber a propina multou uma empresa em um valor que nem a JBS recebeu. O auto de infração, falho, com vários vícios, direcionado por vingança, não vai prosperar na Justiça, pois não compactua com corrupção. O empresário já ingressou no Ministério Público com representação e na Justiça com ação anulatória, onde comprova os abusos e os atos ilícitos praticados pelo auditor fiscal.

JATENE REVOLTADO 2

A Corregedoria da SEFA não faz nenhum esforço para concluir o processo e, se concluir, vai proteger o auditor. Jatene já sabe do que vem acontecendo, inclusive do apoio do Secretário da Fazenda ao auditor fiscal. O Delegado Geral de Polícia, Dr. Rilmar Firmino e o Superintendente Dr. Gilberto Aguiar estão com a representação e já sabem dos atos e as pessoas que apoiam o auditor. Será que ser corrupto é bom? Será que o corrupto tem compromisso com a cúpula do poder? Será que a cúpula do poder tem medo da delação premiada do auditor fiscal?

JATENE REVOLTADO 3

Na Justiça e no Ministério Público Estadual não prevalece o poder e nem a corrupção. Lá prevalece a Lei, a segurança jurídica, o respeito ao contribuinte e ao cidadão. As autoridades que apoiam a corrupção estão com seus dias contados. Jatene autorizou a investigação e vai demitir os nomes identificados na representação. A Procuradoria da Fazenda não deveria protestar título vicioso, resultado de corrupção e não da técnica. Com esse procedimento, a Procuradoria indiretamente está compactuando e incentivando a corrupção. Deve ser muito bom ser corrupto, já que se tem apoio de várias autoridades.

JATENE REVOLTADO 4

O empresário esperava que a classe empresarial desse apoio ao seu procedimento de denunciar o auditor, porém, está lutando sozinho, não teve reconhecimento pelas suas contribuições realizadas à classe empresarial, quando assumiu os cargos relevantes em defesa da classe, prestando apoio com nota de solidariedade. Os vereadores deveriam apoiar o empresário, que gera vários empregos e impostos, bem como goza de respeito em várias camadas sociais. Os empresários devem se unir para reivindicar seus direitos, conseguindo força e destaque, porém, os empresários não prestam solidariedade ao colega de profissão e enfraquecem a classe.

REVOLTA NO PSDB

Vários políticos da cúpula do PSDB estão revoltados com Jatene, que desprestigiou nomes fortes do partido para ser o seu candidato. Jatene não tem essa força para impor sua vontade. Um líder do PSDB está articulando para enfrentar Jatene e não vão aceitar Márcio Miranda. Eles estão articulando em silêncio esperando o momento certo para barrar a vontade de Jatene.

POLICIAL FEDERAL AGRESSIVO

Um policial federal se prevalecendo da sigla, aprontou para cima de sua ex-esposa, quando invadiu o estabelecimento comercial dela, levando os equipamentos sem ordem judicial, alegando que era sócio da empresa e tinha direito. Impedido a retirar, o policial ficou revoltado e ameaçou a ex-esposa com gritos e intimidação verbal, e na marra entrou no estabelecimento e disse que a partir daquele momento, iria tirar todos os equipamentos do estabelecimento e cumpriu, retirando.

POLICIAL FEDERAL AGRESSIVO 2

O comportamento do policial causou pânico entre os funcionários e à ex-esposa, que conhecendo o temperamento grosseiro, truculento e agressivo do policial, abandonou o estabelecimento em busca de ajuda, ficando o policial à vontade para agir. Para prevenir seus direitos, a ex-esposa procurou a Delegacia da Polícia Federal e lá quando tomaram conhecimento que era um policial lotado na Delegacia, dificultaram com propósito da ex-esposa não registrar a ocorrência. Sua advogada, após insistir, conseguiu peticionar e apresentou no protocolo uma representação.

POLICIAL FEDERAL AGRESSIVO 3

Segundo informações, o policial é sócio ostensivo, com poder de mando, como ficou provado quando levou os equipamentos o que é proibido pela Lei 8.112/90 nos artigos 116, inciso IX e 117, inciso IX e X e XVIII. O policial não pode participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário sem poder de mando.

POLICIAL FEDERAL AGRESSIVO 4

Porém, com sua atitude, caracterizou poder de mando quando invadiu o estabelecimento e retirou os equipamentos e móveis. Revoltada com a situação, a ex-esposa comunicou o procedimento ao Delegado da Polícia Federal e vai pedir à Delegacia da Receita Federal para fiscalizar o policial, que retirava pró-labore e para comprovar, pagava um empréstimo bancário pessoal com seu pró-labore em altos valores, podendo responder por crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal, caso não tenha declarado ao fisco federal os valores.

POLICIAL FEDERAL AGRESSIVO 5

A ex-esposa foi mais longe, comunicou a situação à Superintendência da Polícia Federal em Belém, Ministério Público Federal e Ministro da Justiça, para apurar o procedimento grosseiro do policial. A ex-esposa, com medo, procurou a Delegacia da Mulher, através da Delegada Andressa, que com celeridade e competência de imediato, requereu do Juiz a medida protetiva, para segurança da ex-esposa que está apavorada. Ela espera que o Delegado de Polícia Federal tome as providências e não acoberte o caso, dando proteção ao policial.

POLICIAL FEDERAL AGRESSIVO 6

A ex-esposa requereu do Delegado de Polícia que notifique a Delegacia da Receita Federal para fiscalizar o policial para saber se ele declarou os pró-labores que recebeu para pagar o empréstimo bancário e terceiros; e apurar se ele declarou os valores à tributação, como forma de caracterizar o poder de mando que exercia na empresa, quando era impedido por Lei de participar como sócio ostensivo.