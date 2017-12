Polícia Civil cumpre mandados na 5ª URE

Na manhã desta sexta-feira (01/12/2017) a Superintendência da Polícia Civil em Santarém cumpriu mandados de busca e apreensão, na sede da 5ª URE, e na residência de um servidor público apontado como fornecedor de certificados falsos.

As diligências foram realizadas por uma equipe da polícia civil comandada pelo delegado José Kleidson de Castro, que preside o Inquérito Policial, com o objetivo de apreender objetos e instrumentos usados para falsificação dos certificados.

As Buscas e apreensões foram solicitadas Pela Polícia Civil e Ministério Público, e decretada pelo Juiz Rômulo Nogueira de Brito, nos autos do processo 0017931-03.2017.8.14.0051, em virtude do surgimento de informações de um servidor público lotado na 5ª URE era a pessoa responsável pelo fornecimento dos certificados falsos.

Nossa equipe de reportagem apurou que o servidor em questão é o diretor da 5ª URE, Jucinaldo Almeida, popularmente conhecido popular

Fonte: RG 15/O Impacto