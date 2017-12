Rilmar Firmino inaugura ampla reforma na delegacia de Novo Progresso

Delegado-Geral da Polícia Civil do Pará inaugurou, na quinta-feira, 21, as novas instalações da Delegacia de Polícia em Novo Progresso, cidade com mais de 25 mil habitantes localizada no sudoeste do Pará, a mais de 1.100 quilômetros de Belém. O prédio passou por uma ampla reforma em sua estrutura, como resultado de investimento superior a R$ 659 mil. Ele foi ampliado e agora conta com salas de expediente, de registro de ocorrências, copa e cozinha e estacionamento interno.

Além dos novos compartimentos, a Delegacia está dotada de equipamentos de informática e móveis novos em todas as salas do prédio. O espaço ficou mais amplo, possibilitando maior comodidade para atender a população.

A inauguração foi presidida pelo delegado-geral da Polícia Civil, Rilmar Firmino, e coronel Hugo Regateiro, secretário adjunto da Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que representou o secretário Jeannot Jansen.

A reforma da Delegacia durou sete meses. Nesse período, os serviços da Polícia Civil foram deslocados para um imóvel provisório. “Agora estamos em uma condição muito melhor para prestar o atendimento à comunidade”, festeja o delegado Daniel Matos Mathias. Ele destaca que Novo Progresso é um município em amplo desenvolvimento e que precisa de uma atenção especial.

O delegado Vicente Gomes, superintendente da Polícia Civil na região do Tapajós, lembrou que a Delegacia de Polícia de Novo Progresso é a quinta Unidade Policial inaugurada na região no período de um ano e meio em que está à frente da Superintendência. “Isso demonstra o compromisso do governador Simão Jatene com a Segurança Pública”, enfatiza.

“Já são 63 Unidades Integradas construídas no Estado do Pará pelo Governo do Estado nos últimos sete anos”, destaca o delegado-geral Rilmar Firmino. Ele lembrou, durante a inauguração, do Plano Estadual de Segurança Pública elaborado em 2012 para um período de 20 anos, visando investir na reestruturação de todo o Sistema de Segurança no Estado.

Investimentos – O Estado do Pará foi dividido em 15 regiões de integração de Segurança Pública. O município de Novo Progresso inicialmente pertencia à região de Santarém, no Baixo Amazonas. A região representava um terço do Estado. Com a reformulação administrativa no Sistema de Segurança Pública na região, municípios que eram vinculados à Santarém passaram a fazer parte de uma nova região, a do Tapajós, com sede em Itaituba.

O delegado-geral lembra que, na região do Tapajós, foram construídas as Unidades Integradas Propaz (UIPPs) do Distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira; e nas cidades de Jacareacanga e Rurópolis, e foram reformadas as Delegacias de Aveiro, Placas, Trairão e Delegacia da Mulher de Itaituba.

Rilmar Firmino destacou que, no início do próximo ano, serão nomeados novos 500 policiais civis aprovados por meio de concurso público. “Fizemos dois concursos em quatro anos na Polícia Civil. A PM fez concurso para 2 mil policiais militares nomeados em 2014. Hoje, estamos em andamento com o concurso da Polícia Civil. Já na primeira semana de janeiro, vamos nomear quase 500 policiais civis e vamos reforçar todo interior do Estado. Em fevereiro, mais 150 delegados serão nomeados”, ressalta, ao informar também que, com o final do atual concurso público, mais um delegado de Polícia será colocado na Delegacia de Novo Progresso.

Os investimentos na melhoria das condições de vida da população de Novo Progresso e adjacências foram elogiados pelos representantes políticos da região. O prefeito de Novo Progresso, Ubiraci Soares, conhecido como Macarrão, agradeceu ao governador do Estado, Simão Jatene, por todo apoio que tem prestado ao município para melhorar a vida dos moradores da região, citando o delegado-geral Rilmar Firmino pelo empenho para que a Delegacia fosse reformada.

Ele agradeceu ainda ao governador pela obra de construção do novo hospital municipal. “Agradeço pela obra do hospital, que estava há mais de quatro anos parada”.

Além da entrega da obra, o delegado-geral Rilmar Firmino visitou a reforma do presídio do município, localizado anexo à Delegacia, cujas obras estão em andamento.

RG 15 / O Impacto com informações da ascom/PC