Plantão policial registra uma morte e duas tentativas de homicídios

O fim de semana começou movimentado na área policial. O plantão do delegado Tiago Rabelo (foto) teve ocorrências diversas, desde um jovem autuado na Lei Maria da Penha, até a morte de um homem no bairro da Nova República.

De acordo com a autoridade policial, era por volta de 6h deste sábado, quando foi comunicado de que um homem teria sido morto com disparos de arma de fogo, próximo a um bar localizado na esquina da avenida Tancredo Neves com a BR-163.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima identificada como Reginaldo Castro da Silva, de 22 anos, estava no local com amigos, quando foi alvejado na região da cabeça, por um homem acompanhado de dois comparsas, que chegaram no local de motocicletas. Na ação, outra pessoa foi baleada e após atendimentos iniciais da equipe do Samu, foi encaminhada para o Pronto Socorro Municipal (PSM).

O delegado acionou a equipe do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves, que realizou o levantamento de local de crime e remoção do corpo para posterior exame de necropsia. O caso será repassado a equipe da Divisão de Homicídios da 16ª Seccional de Polícia.

Detento de Cucurunã leva estocada no pescoço – Deu entrada no PSM, o presidiário Everton Pinheiro Borges, vítima de tentativa de homicídio. Segundo informações, ele foi agredido com golpes estoque na região do pescoço, por companheiros de cela. Após ser submetido a procedimento cirúrgico, o mesmo encontra-se na sala de reanimação, e seu estado de saúde é grave.

RG 15 / O Impacto