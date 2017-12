A região oeste do Pará vai ganhar um moderno e amplo ginásio poliesportivo, mais um grande investimento do governo do Estado. A praça esportiva e de lazer fica no município de Santarém e já alcançou 53% de obras concluídas.

A população já percebe que o novo espaço, com capacidade para receber até cinco mil pessoas sentadas, toma forma e vai contribuir para a realização de eventos esportivos, culturais e de lazer.

Instalado em um terreno de 21 mil m² de área total e 6.500 m² de área construída, no bairro Aparecida, o ginásio está orçado em R$ 16.209.927,35. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), a estrutura terá duas bilheterias, recepção, saguão de entrada, setor de apoio ao turista, duas lanchonetes, academia de ginástica e academia exclusiva para atletas, sala de juízes, estacionamento e um palco de 350 metros quadrados e três de altura, que poderá receber grandes shows. O complexo terá ainda salas voltadas ao atendimento de segurança, saúde e projeto de acessibilidade, em conformidade com os critérios preconizados pelo Ministério do Esporte.

Atualmente, os operários da empresa responsável pela obra movem as estruturas metálicas para erguer a cobertura do ginásio, etapa que iniciou no mês passado. Dessa forma, os trabalhos não serão comprometidos mesmo com o período chuvoso.

Arena multiuso – O engenheiro da Sedop, Arnaldo Dopazo, reitera que Santarém receberá muito mais que um ginásio. “Na verdade, é uma arena multiuso, porque vai ter um palco para eventos e shows. Além disso, o espaço terá camarins e quadra destinada aos eventos esportivos. A gente espera que brevemente a cobertura já esteja assentada e o espaço coberto”, explica.

Segundo Arnaldo Dopazo, o ginásio de Santarém, que será o maior da região oeste, e um dos maiores da região Norte, segue os padrões internacionais. A obra integra as ações do governo do Estado que promovem a valorização de atividades esportivas, culturais e de lazer, fortalecendo a inserção da comunidade, principalmente de crianças e jovens.

Fonte: RG 15\O Impacto e Agência Pará