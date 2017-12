A Faculdade UNAMA Santarém realizará, de 8 a 28 de janeiro de 2018, a 4ª edição do Projeto Capacita. A ação oferecerá durante o período de férias cursos e minicursos gratuitos de capacitação para a população do município. Na ocasião, estarão disponíveis mais de 5 mil vagas em 106 cursos nas mais diversas áreas de atuação profissional, entre Saúde, Exatas, Humanas e Tecnológicas.

De acordo a diretora da UNAMA, Deliana Santos, o Capacita é uma oportunidade que as pessoas têm para obterem novos conhecimentos durante a vida profissional e também de aperfeiçoamento no mercado. “O projeto faz parte do calendário de Responsabilidade Social da Instituição e garante a todos os participantes certificados de capacitação. Esperamos que este ano o público seja bastante positivo, uma vez que estamos ofertando mais cursos que na edição passada e com temas atuais”, ressalta.

Para participar de um dos cursos oferecidos, é preciso realizar a inscrição por meio do site https://extensao.unama.br/ ou na sala das coordenações da Faculdade, no Bloco A. No endereço eletrônico estarão disponíveis todos as atividades ofertadas. Como forma de contribuição, a Instituição solicita aos participantes que façam a doação de Kit Escolar (caderno, lápis e borracha). Todo o material arrecadado será doado para comunidades rurais. A UNAMA Santarém está localizada na Rua Rosa Vermelha, 335, Aeroporto Velho. Para obter outras informações está disponível o telefone: (93) 3523-5088.

Confira abaixo alguns dos cursos que estarão disponíveis na programação 4ª edição do Projeto Capacita da UNAMA Santarém:

Assistência de Enfermagem em imobilização ortopédica; Técnicas de Curativos e Bandagens; Relevância da Educação e Saúde no Pré-Natal de Baixo Risco; Metodologia Científica para artigos; Direitos humanos e cidadania; Direito das sucessões: divisão da herança para os herdeiros legítimos; Entendendo os transtornos psiquiátricos e suas consequências na sociedade; O olhar para a diversidade Pan-Amazônica; Técnicas de interpretação textual; Estratégias de estudo: Como estudar e aprender no Ensino Superior; Transtornos de ansiedade: Como lidar com esse comportamento; Como usar a inteligência emocional para superar os desafios.

Fonte: RG 15\O Impacto e Lana Mota