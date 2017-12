Alcoa incentiva educação ambiental em Juruti

Alunos e professores de escolas públicas celebraram os resultados da 5ª edição do Programa de Educação Comunitária Ambiental (ECOA), promovido pelo Instituto Alcoa.

Escolas públicas de Juruti, no oeste do Pará, vivenciaram mais uma vez a experiência de construir e executar projetos que simbolizam boas práticas ambientais, desenvolvidas com o incentivo do Instituto Alcoa. Neste mês aconteceu uma exposição com os resultados dos trabalhos desenvolvidos no município como parte do programa de Educação Comunitária Ambiental (ECOA).

Esses trabalhos surgiram do diagnóstico participativo feito no início do programa, onde as crianças e a comunidade escolar trabalham em parceria com os atores sociais da região e a equipe de consultores do ECOA. Juntos, eles planejam e executam projetos de intervenção socioambiental nas escolas. “Depois que construímos a horta e o parquinho, percebemos que os alunos mais conscientes com o cuidado e respeito ao meio ambiente”, declara Elcia Bagata, coordenadora pedagógica da Escola Batista Dilma Roosli.

O ECOA é uma iniciativa do Instituto Alcoa com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e tem como objetivo fomentar a participação comunitária na construção de sociedades sustentáveis. Trata-se de uma prática pedagógica que valoriza o protagonismo infantil dos estudantes, proporcionando uma aprendizagem mais participativa e democrática.

De acordo com o gerente de Sustentabilidade e Assuntos Institucionais da Alcoa Juruti, Rogério Ribas, as boas práticas ambientais têm um papel importante nas escolas, com reflexos sociais transformadores. “São iniciativas que sensibilizam as pessoas, incentivando ações positivas sobre o meio ambiente, seja na escola, seja em casa ou na comunidade. A Alcoa desenvolve o ECOA em todas as localidades onde opera no Brasil e, em Juruti, acredito que tem o valor especial, considerando que estamos em meio à floresta amazônica e temos a responsabilidade de promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais dentro e fora da empresa”, expressa.

Durante o evento de encerramento das atividades deste ano ocorreram apresentações teatrais, mesas de discussão e entregues os certificados dos alunos e professores participantes do programa, que contemplou a escola José Roberto Pimentel, na zona rural e quatro na zona urbana: Nossa Senhora da Saúde, Rosa de Saron, Elza Albuquerque e Escola Batista Dilma Roosli.

“A ideia é sair um pouco do formato tradicional de educação, que é conteudista, para um método no qual as crianças participam ativamente do processo”, informa Luciana Rocha, coordenadora de projetos da Evoluir, que executa o ECOA.

Desde 2014, o programa ECOA já envolveu mais de 20 mil estudantes nos municípios de Poços de Caldas (MG), Juruti (PA) e São Luís (MA), onde a Alcoa mantém operações. Os estudantes criaram e colocaram em prática centenas de projetos sustentáveis em suas escolas e comunidades.

Sobre o Programa ECOA

O Programa ECOA é uma iniciativa do Instituto Alcoa, em parceria com as Secretarias de Educação Municipais e a Evoluir. O Programa tem como objetivo fomentar a participação comunitária na construção de sociedades sustentáveis, por meio de processos de educação socioambiental voltados para valores humanos, conhecimentos, habilidades e atitudes. Desde 2014, o programa beneficiou mais de 43 mil alunos e mais de 450 professores foram certificados pelo curso de formação.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que busca promover transformações positivas nas localidades onde a Alcoa está presente, fortalecendo as comunidades e contribuindo para uma sociedade mais justa e responsável. O Instituto Alcoa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável local, atuando por meio do Programa de Apoio a Projetos Locais, Programas de Voluntariado, Projetos Estruturantes e Iniciativa Globais provenientes da Alcoa Foundation. Os temas considerados estratégicos para toda atuação do Instituto Alcoa são: educação; trabalho e renda; saúde; meio ambiente; governança e segurança.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Alcoa