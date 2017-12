Homem que teve faca cravada nas costas passa por cirurgia no HMS

Bruno Almeida Castro, de 28 anos, deu entrada no Pronto Socorro Municipal (PSM) por volta de 5h, de segunda-feira (25). Segundo informações, a vítima estava em um residência na cidade de Belterra, em uma confraternização, quando foi atingido com um golpe de faca na região das costas. Os primeiros atendimentos foram feitos por próprios amigos, com a faca cravada nas costas, levaram a vítima para o hospital.

No centro cirúrgico do Hospital Municipal de Santarém, Bruno passou por cirurgia para retirada da faca, e encontra-se em observação. De acordo com a polícia, o homem que desferiu o golpe fugiu logo em seguida. O caso está sendo investigado pelo delegado Lucivelton, titular da delegacia de Belterra.

RG 15 / O Impacto