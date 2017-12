Revoltados com falta de pagamento servidores jogam ovo em Prefeito de Alenquer

Um fato lamentável aconteceu no município de Alenquer, na manhã desta terça-feira, dia 26, durante a chegada da lancha da viação Tapajós, quando o prefeito Juraci Estevam foi recebido com agressões verbais e uma chuva de ovos promovidos por cerca de mil funcionários da Educação.

Padre Juraci teve seu nome “ovacionada” por centenas de servidores que gritavam “paga nosso dinheiro”, em frente ao Porto Hidroviário de Alenquer, com vaias, gritos, cartazes e muitos ovos.

Eram aproximadamente mil servidores da educação que desde novembro não recebem seus vencimentos. Padre Juraci Estevam estava cercado de vários seguranças.

A indignação dos trabalhadores, segundo os manifestantes, é por falta de cumprimento de pagamento de seus salários. Graças ao serviço da Polícia Militar, o Prefeito saiu ileso e escoltado em seu carro pela PM.

Segundo informações, Juraci Estevam foi um padre respeitado na cidade, e que foi eleito porque a população acreditava que ele era a única solução. Hoje, a população não aguenta tanta humilhação, enquanto o prefeito fica ostentando mordomias na capital do Estado à custa do dinheiro do povo.

Outra informação recebida pela reportagem, é que a Câmara já está articulando o pedido de cassação contra o homem de Deus que virou político.

Fonte: RG 15/O Impacto e HC