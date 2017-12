Santarém terá 6 pontos de coleta de material reciclável

Secretária Vânia Portela reuniu com representantes da Seminfra e Funasa.

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (26), foi definido que serão implantados em Santarém, em 2018, 6 (seis) pontos de coleta de material reciclável. A iniciativa faz parte do “Projeto Lixo Legal” que tem a parceria da Prefeitura de Santarém, – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

A secretária de Meio Ambiente, Vânia Portela, informou que a partir de janeiro do ano que vem será realizado diagnóstico dos pontos mais críticos em relação ao descarte de lixo de forma inadequada. “A partir de outras informações da coleta de lixo já realizadas pelo município, vamos reunir com as lideranças das associações de moradores e as cooperativas da cidade para definirmos a instalação das estruturas onde a população vai poder entregar os materiais”, explicou Vânia Portela.

Segundo ela, a ideia é primeiramente fazer um trabalho de educação ambiental para que a população possa se sensibilizar quanto aos cuidados com materiais como o plástico, o vidro e o papel, resíduos próprios para reciclagem.

“A própria legislação ambiental prevê o trabalho, a exemplo de outras cidades do país que já aderiram a proposta e tem dado certo, ajudando na geração de renda e consequentemente tornando o meio ambiente mais saudável”, destacou Vânia Portela.

Ao todo, a cooperação financeira entre Funasa e Prefeitura de Santarém prevê a destinação total de R$ 380 mil para intervenções socioambientais. Inicialmente, serão beneficiados os bairros Área Verde, Diamantino, Santo André, Nova Vitória, Elcione Barbalho, Residencial Salvação, Nova República e Aeroporto Velho. Além da comunidade quilombola Bom Jardim e Alter do Chão.

PROJETO LIXO LEGAL

As ações da mobilização serão promovidas por meio de palestras, campanhas educativas e visitas domiciliares com ênfase na coleta seletiva dos resíduos sólidos.

A iniciativa pretende divulgar os conceitos da Lei Federal Nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto ao uso, armazenamento, reciclagem e coleta seletiva de lixo; promover a coleta seletiva e aplicar estratégias de resgate à ligação do homem com o meio ambiente.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS