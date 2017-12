Fogos de artifício devem manter distância da rede elétrica

Celpa alerta que a atividade pode causar interrupções do fornecimento de energia e até mesmo acidentes graves

Por conta das festividades do réveillon, os fogos de artifício das mais variadas intensidades e categorias ganham destaque nas comemorações da entrada do ano novo. Porém, o uso desse tipo de material requer muita atenção e responsabilidade, levando em consideração que eles são os maiores causadores de interrupções do fornecimento de energia elétrica em locais com grande concentração de pessoas, onde ocorrem as festas do período.

De acordo com da área de segurança da Celpa, Alex Fernandes, o uso de fogos de artifício requer o máximo de atenção para que não interfira no fornecimento de energia. “Em hipótese alguma os fogos devem ser lançados na direção da rede elétrica. Eles devem ser lançados o mais longe possível da fiação e, claro, por um adulto. Caso esse tipo de material entre em contato com a rede elétrica além de causar graves interrupções no fornecimento também é capaz de causar acidentes de grande porte envolvendo a população”, orienta o executivo.

A concessionária também alerta para que, caso aconteçam acidentes entre os fogos e a rede elétrica, o local deve ser isolado, não permitindo a aproximação de pessoas. O ideal é que seja feito logo o contato com a empresa para que seja enviada uma equipe ao local da ocorrência para normalizar a situação. As pessoas que se encontram no local do acidente, jamais devem tocar na fiação elétrica e nem tentar retirar objetos que estejam em contato com fios, sem que antes um profissional capacitado assegure que a energia foi desligada.

Em relação aos procedimentos para soltar os fogos de artificio, a Celpa preparou uma lista de cuidados para serem seguidos à risca e, assim, garantir a chegada de 2018 sem nenhum contratempo.

– Não soltar os fogos de artifícios próximo à rede elétrica;

– Os fogos devem ser comprados somente em locais autorizados;

– Todo o material deve ter certificado de garantia;

– Os fogos de artifício devem estar em boas condições;

– Nunca deixe os explosivos no bolso;

– Jamais acenda bombas próximo a face;

– Não estoque fogos em sua casa;

– Nunca acenda bombas e rojões na mão;

– Se o foguete falhar não tente acender de novo;

– Solte um fogo por vez e ao ar livre;

– Não acenda os fogos perto da rede elétrica;

– Caso ocorra algo de errado, tenha um extintor ou água por perto;

– Se beber não solte fogos, a chance de algo dar errado aumenta;

– Somente maiores de idade podem soltar fogos de artifício.

Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, são cuidados imprescindíveis:

– Isolar o local, não permitindo a aproximação de pessoas;

– Jamais tocar em fios partidos;

– Acionar imediatamente a Celpa através da Central de Atendimento no 0800 091 0196.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Celpa