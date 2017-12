Coluna Impacto Ed. 1178

PROMESSA ELEITOREIRA

O governador Simão Jatene anunciou que a região Oeste do Pará vai ganhar um moderno e amplo ginásio poliesportivo, sendo mais um grande investimento do governo do Estado. A praça esportiva e de lazer fica no município de Santarém e já alcançou 53% de obras concluídas. Estamos falando do ginásio poliesportivo que está há vários anos com as obras paradas. Como agora em 2018 vai ter eleição para Governador, deputados, Senador e Presidente da República, as promessas começam a aparecer. O povo está cansado disso e promete dar a resposta nas urnas.

RECESSO

O atendimento ao público nas agências bancárias funcionaram até ontem, dia 28, em todo o País. Nesta sexta-feira (29), as instituições financeiras estarão fechadas aos clientes, funcionando apenas para serviços internos, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As contas de consumo, como as de água, luz, telefone e de TV a cabo, bem como os carnês cujos prazos de pagamento venceram durante o feriado podem ser pagas normalmente nas agências. No caso de boletos bancários, os clientes também podem fazer o agendamento em canais eletrônicos ou fazer pagamentos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA). Também é possível usar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e o banco por telefone. Em 2018, as agências reabrirão na terça-feira, dia 2 de janeiro.

RECESSO 2

Também o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) entra em recesso no período de 2 a 7 de janeiro de 2018. De acordo com o órgão, o recesso será para a atualização dos sistemas corporativos da instituição, que ocorre no início de cada ano. Segundo o diretor de Tecnologia e Informática do Detran, Leonardo Augusto das Neves, a parada é necessária para adequações realizadas anualmente, por isso os sistemas estarão temporariamente suspensos, incluindo os serviços feitos pela internet. Isso significa que o Detran não abrirá para atendimento ao público nestas datas, haverá apenas o expediente interno. No dia 8 de janeiro, o atendimento ao público retorna em seu horário normal, de 8h as 14h, em todas as Circunscrições de Trânsito (Ciretrans) e postos de serviços do Detran no Pará.

OBRAS DO PAC PARADAS

As obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2 na Avenida Tapajós, foram paralisadas por conta dos festejos de final de ano. A equipe da empresa responsável, Carmona Cabrera, já executou 540 metros escavação para o coletor tronco. As obras serão retomadas no dia 9 de janeiro. O titular da Seminfra, Daniel Simões, disse que a empresa vai concluir a limpeza e o carro pipa da Secretaria estará molhando o trecho para amenizar a poeira na Avenida Tapajós. Assim que as obras retomarem, a equipe da Prefeitura também fará a recuperação asfáltica do trecho.

DESTAQUE

Padre Sidney Canto comemorou ontem, quinta-feira (28), com uma missa na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, seu aniversário de 16 anos de Ordenação Sacerdotal, evento que contou com a presença de muitos amigos e religiosos. Padre Sidney é um homem que sempre fez o bem e merece essa homenagem.

O SAX DE ALTER DO CHÃO

Os catraieiros, as festas, os botos, as danças, as águas e os cidadãos da vila balneária de Alter do Chão, foram os elementos de inspiração para as composições do CD “O Sax de Alter do Chão”, do músico nato da terra, Eraldo de Jesus Corrêa, o Duka. O álbum é composto por 13 músicas, entre carimbó, xote, valsa e samba. O CD físico foi lançado na quarta-feira (27), no Espaço Gastronômico Alter do Chão e o disco virtual está disponível por completo nas principais plataformas virtuais de venda de músicas. Duka, aprendeu a tocar sax com os turistas que visitavam o balneário no período das férias. Mais de 20 anos se passaram entre o primeiro sopro no saxofone até o lançamento do seu primeiro CD, contemplado no Prêmio de Produção e Difusão Artística da Fundação Cultural do Pará, em 2017.

DICAS DE SEGURANÇA

Diferente do Natal em que as famílias costumam se reunir e celebrar a data em casa, no réveillon as pessoas costumam sair para festas, praias e deixam as casas desprotegidas. A Polícia dá algumas dicas de como sair despreocupado com a segurança do imóvel. A principal orientação é deixar sempre alguém vigiando a residência. O comandante do CPR-I, coronel Héldson Tomaso, ressalta que a orientação antiga de deixar a luz acesa não é mais indicada, pois qualquer pessoa que estiver observando vai perceber que a casa está sozinha. Outra dica é que em caso de qualquer situação suspeita é imprescindível ligar para o 190. Já em relação à instalação do circuito interno de segurança a Polícia aprova a iniciativa, orientando aos que puderem instalar. O circuito de TV é eficaz, pois pode ser monitorado de qualquer lugar com aplicativos instalados no celular. Ou seja, qualquer situação estranha pode acionar a Polícia, orientou o coronel. Além disso, cercas elétricas, alarmes e outros tipos de aparatos que dificultem a entrada do meliante é importante.

IMPACTANDO

Segundo uma fonte falou à Coluna, um dos primeiros atos do prefeito Nélio Aguiar em 2018 será afastar Marluce Pinho do comando da Semed em Santarém. Muitos problemas aconteceram em sua gestão. * O resgate de um jacaré-açu de 3 metros de comprimento na madrugada de quinta-feira (28) às margens do rio Tapajós, próximo ao Porto do DER em Santarém, deixou as pessoas que andam pelo local bastante assustados. * Recentemente um outro jacaré, de um metro, apareceu em uma calçada no bairro Liberdade. Apesar de estar assustado, o animal não atacou ninguém e na ocasião também foi resgatado com segurança. * A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), vai manter a programação de visitação da Casinha do Papai Noel até este sábado (30). A programação encerraria na segunda-feira (25). O bom velhinho gostou tanto de Santarém que continuará recebendo visitas em sua casa das 18h às 22h. * O Sindicato do Comércio Lojista (Sindilojas) anuncia que na semana que antecede o Ano Novo, o comércio vai funcionar normalmente, de 8h às 18h. No sábado será de 8h às 20h. No domingo (31), as lojas ficarão fechadas. Alguns lojistas optam por abrir lojas, já que o período faz aumentar o número de vendas. * Os shoppings devem ficar abertos, no mínimo, 1h a mais do convencional. No Rio Tapajós Shopping, as lojas ficam abertas na semana antes do Ano Novo, de 10h às 22h e dia 31, de 9 às 19h. No Paraíso Shopping, o horário será de 10h às 22h. * Os supermercados da cidade não possuem um horário estabelecido, mas os comerciantes podem aumentar o tempo de funcionamento de acordo com sua preferência. * A Coluna deseja a todos os seus leitores que o ano de 2018 seja de muita paz, saúde, felicidade e sucesso!