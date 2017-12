Ten. Cel. Maués avalia de forma positiva trabalho da PM

Comandante do 3º BPM fala sobre os trabalho de combate à criminalidade.

O revelante trabalho prestado à sociedade pelos bravos integrantes da Polícia Militar do Pará, na rotina da população por vezes passa despercebido. Em meio ao exponencial aumento da prática de alguns crimes, como o tráfico de drogas e roubos, em 2017 se sobressaiu o excelente trabalho desempenhado pelos integrantes da corporação.

Para o Tenente Coronel Maués, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), o esforço da tropa, aliado a um serviço de inteligência altamente estratégico, bem como na integração entre os órgãos responsáveis pela Segurança Pública, resultou em um número grande de prisões, apreensão de armas de fogo e drogas diversas.

“Nesses pouco mais de 10 meses, nós entendemos que tivemos sucesso e muita satisfação com o nosso comando, diversas operações realizadas, diversas apreensões, captura de foragidos, apreensão de veículos roubados, recuperações, então pedimos outro espaço para quando chegarmos ao final de janeiro, no momento em que a gente fecha todo balanço, nós viremos aqui para mostrar todos os números; não existem contestações, eu gosto muito de trabalhar com estatísticas porque do contrário fica no “disse me disse”, “eu acho que é isso”, “eu acho que é aquilo” e com números a gente consegue dizer e avaliar “olha precisamos melhorar aqui, precisamos atacar nessa frente aqui, pois aqui não foi tão bom”, mas de um modo geral eu acredito que foi excelente, a tropa graças a Deus entendeu qual era o propósito do serviço, que é a prestação de serviço para a comunidade, nós fazemos o concurso público, a partir do momento em que você faz um concurso público para ser um integrante da Polícia Militar, você está dizendo que você será um agente público e isso é servir e proteger a sociedade, é quase um sacerdócio, enquanto a população está se divertindo a gente está trabalhando para que essa diversão seja em paz e tranquila, então a gente aproveita o espaço e agradace todo o empenho dos policiais do terceiro batalhão, muito trabalho, às vezes quem não está na Polícia Militar, não sabe o quanto é árduo o nosso trabalho, quantos policiais se arriscam todos os dias nesses tempos em que a bandidagem está mais afoita, mais audaciosa, então não tem medo de enfrentar a Polícia, então os policiais se arriscam no nosso dia a dia; segunda, terça, sexta, sábado é dia de confronto, ou seja, não há mais dia, anteriormente as ocorrências aconteciam mais aos fins de semana, hoje em dia não tem dia nem hora, então eles estão cada vez mais audaciosos, nossas leis são muito benevolentes, a polícia prende, e quando chega na audiência de custódia, de 90% a 95% é posto em liberdade novamente, mas a gente entende que foi satisfatório, a gente ainda não fechou o ano, faltam ainda alguns dias para findar o ano e acredito que até o dia 10 de janeiro, já teremos todos os números, fechando nossas estatísticas”, avaliou o comandante.

SUCESSO DA 1ª CORRIDA CORONEL FONTOURA: Coordenador do evento que atraiu centenas de atletas e praticantes de corrida, Maués ressaltou à nossa reportagem a importância do evento, bem como do apoio recebido do jornal O Impacto.

“A corrida Coronel Fontoura, a primeira a ser realizada aqui em Santarém, denominada ‘Night Run’, porque foi a noite, foi um sucesso para quem participou, 600 inscritos, então trata-se de um evento indoor, ou seja, dentro do Shopping Rio Tapajós, sucesso total, graças a Deus tudo correu bem, todos satisfeitos, podemos ver pelos comentários nos grupos de corridas e nas próprias redes sociais, a gente aproveita e agradece o Jornal O Impacto pelo espaço que abriu, nos apoiando neste espaço de mídias para que todos os patrocinadores aparecessem, esperamos que seja a primeira de muitas. Lá em Belém já são consolidadas duas corridas da Polícia Militar, a ‘Tiradentes’ em abril e a ‘Fontoura’ em setembro, a gente pretende neste próximo ano também consolidar aqui, em 2018 durante nossos duzentos anos fazer a ‘Tiradentes’, onde seria a primeira no Oeste do Pará e a ‘Segunda Coronel Fontoura’ em setembro culminando com o aniversário da nossa gloriosa Polícia Militar do Pará. O nosso comando geral está montando uma programação extensa, desde abril, um dos nossos patronos Tiradentes até cominando com o dia 25 de setembro que é o aniversário da Polícia Militar, diversos eventos, tanto na capital como no interior e assim que sair, já pedimos o espaço para divulgar toda programação de 2018 para esses duzentos anos da Polícia Militar do Pará”, disse o Tenente Coronel, aproveitando o espaço para deixar uma mensagem de fim de ano para seus comandados.

“Eu aproveito o ensejo e desejo um próspero ano novo a todos os Policiais Militares do 3º Batalhão e do futuro 35º BPM que está sendo implantado, para os integrantes da Companhia Independente de Missões Especiais (2ª CIME) e para todos do Comando de Policiamento Regional (CPR-1). Esperamos que a chegada do novo ano traga muita paz e felicidade, que renove nossos ânimos, nossas forças para que em 2018 a gente continue prestando segurança, servindo e protegendo toda a sociedade do Pará, e vamos rumo aos 200 anos da Polícia Militar. Muito obrigado!”, agradeceu Maués.

OPERAÇÃO BOAS FESTAS EM SANTARÉM: Segundo o Comandante, as atividades referentes à operação de fim de ano, teêm demonstrado bastante eficiência no combate à criminalidade na cidade.

“’Boas Festas’ é uma operação no âmbito de todo o estado do Pará que a polícia militar desenvolve para quem frequenta os centros comerciais, possa fazer suas compras de final de ano em paz em Santarém. Aqui como temos a peculiaridade de no final de novembro termos a festa de Nossa Senhora da Conceição, que também traz muita gente dessas cidades próximas pra cá para Santarém, e já começam a fazer as compras para voltar para sua comunidade e passar o final do ano, por conta disso a gente antecipou o lançamento no resto das cidades do Pará, para o dia 1º de dezembro, e posteriormente antecipamos para o dia 28 de novembro. Por conta das festividades de Nossa Senhora da Conceição, então nós temos mais de vinte dias de operação e a gente entende que é satisfatório, nós reforçamos o centro da cidade. Tanto com efetivos a pé, quanto em veículos, além da viatura exclusiva ali para a área do centro comercial, botamos mais duas motos, fazendo exclusivamente essa área, porque o policiamento com motos, nós dá mais rapidez, tem um poder de atuação mais veloz, consegue ter acesso rápido aos locais, então graças a Deus essas motos deram uma segurança maior para o Centro Comercial, além do reforço, nós temos 20 policiais pela manhã e 20 policiais à tarde fazendo um policiamento extensivo a pé que uma das nossas modalidades de policiamento, então até agora já recapturamos três foragidos da Fasepa, lá no centro, que com certeza não estavam fazendo compras, três foragidos, dois flagrantes de droga na área e apreensão de 617 mídias piratas, então até o momento a gente entende que é sucesso a operação e a gente presenciou esse final agora, no natal o comércio abriu no domingo, nós tivemos esse reforço, o policiamento esteve presente, quem fez suas comprar, esteve em segurança e paz”, concluiu.

CPR-1 JÁ CONTABILIZA MAIS DE 37 MIL PROCEDIMENTOS: A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Regional 1 (CPR 1), realizou até o último dia 24, na região oeste, 37.537 procedimentos e apreendeu 210 gramas de entorpecentes durante a Operação Boas Festas. Iniciada em 1º de dezembro, a operação prossegue até 1º de janeiro de 2018, e visa garantir tranquilidade aos moradores e turistas nas festas de fim de ano.

A “Boas Festas” é realizada em 12 municípios – Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Prainha, Oriximiná, Terra Santa, Faro, Alenquer, Almeirim, Juruti e Óbidos. De acordo com o comando do CPR 1, entre os principais procedimentos destacam-se as abordagens a veículos (carros, caminhões e motocicletas particulares, além de ônibus, táxis e mototáxis) e pessoas. Foram 12.332 abordagens a veículos e 23.787 a pedestres. Também foram apreendidos 90 veículos em blitze realizadas pela polícia, a maioria (83) em Santarém.

As abordagens resultaram ainda na apreensão de 210 gramas de crack e maconha nos municípios de Monte Alegre e Alenquer. Houve a prisão em flagrante de 46 pessoas, 17 só em Almeirim.

Uma das preocupações dos policiais militares é com os excessos comuns nesta época do ano, informou o comandante do CPR 1, coronel Heldson Tomaso. De acordo com dados da PM, foram realizadas 1.248 abordagens em bares e similares, principalmente durante a noite.

Para quem pretende passar o réveillon nas principais praias e balneários da região, a Polícia Militar garante reforço no efetivo. Na Vila de Alter do Chão, em Santarém, serão 26 policiais – sete com base fixa e 19 reforçando a segurança. Apenas em Santarém estarão trabalhando 124 policiais, para oferecer segurança nos pontos de maior concentração de pessoas. (Com informações da Ascom/PM)

Por: Edmundo Baía Júnior

Fonte: RG 15/O Impacto