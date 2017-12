Pará é o 2º Estado onde mais se mata PM

Somente neste ano, foram 35 assassinatos, de acordo com o sargento Francisco Xavier, da Associação Nacional dos Militares do Brasil (ANMB). O número é bem superior à soma de 2016: 27 mortes.

O quantitativo de policiais militares baleados em 2017 foi 23, maior que no ano anterior, quando foram 16. “O Pará é o 2º Estado em que mais se mata policial militar no Brasil. A criminalidade aumentou muito nos últimos anos e o Governo finge que nada está acontecendo”, denuncia Xavier.

Segundo o sargento, as entidades há pelo menos dois anos protocolam documentos oficiais pedindo a saída do secretário de Segurança Pública, Jeannot Jansen. Para ele, o secretário não tem iniciativa nem se esforça para combater a violência de forma efetiva.

“Além do baixo contingente, os policiais militares não têm qualidade no trabalho. Enquanto o poder de compra diminui no país, há três anos os militares do Pará não recebem reajuste. Por isso, muitas vezes, precisamos arranjar outros serviços para complementar a renda e, assim, ficam ainda mais vulneráveis”, explica o sargento.

EM 2017, FORAM REGISTRADOS MAIS DE 4 MIL ASSASSINATOS EM TODO O ESTADO

De janeiro a novembro de 2017, já foram registradas 4.034 mortes violentas, sendo 3.437 homicídios, 196 latrocínios, 34 lesões corporais seguidas de morte e 367 mortes por intervenção policial. Já são 200 mortes violentas a mais que no mesmo período de 2016, quando foram registradas3.837 mortes.

Fonte: Diário do Pará