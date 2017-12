Colisão entre veículos quase acaba em tragédia em Santarém; veja o vídeo

De acordo com informações, era por volta de 02h da madrugada deste sábado (30), quando no cruzamento da Avenida Curuá-Una com Avenida Álvaro Adolfo, duas caminhonetes colidiram. Com o impacto da batida, um dos veículos desgovernado veio em direção a calçada, onde estavam alguns clientes de uma lanchonete. Nas imagens do vídeo é possível observar o momento exato do acidente. Atentos e assustados com o barulho, os clientes conseguiram sair das mesas. Felizmente a caminhonete parou ao bater em outro veículo que estava estacionado. Os feridos que estavam dentro dos veículos que colidiram foram socorridos pela equipe do Samu e encaminhados ao PSM.

RG 15 / O Impacto