Confira a programação de Réveillon na área urbana de Santarém e em Alter do Chão

Apresentações de bandas musicais e a tradicional queima de fogos, não faltarão na recepção do Ano Novo em Santarém. Na área urbana, a programação será na Avenida Tapajós, na Orla da Cidade. O palco será montado nas proximidades da Praça do Pescador, e o evento será organizado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMC). Na Vila de Alter do Chão, a festa da chegada de 2018 terá apoio do governo municipal, mas será coordenado pelo Conselho Comunitário. Na vila, o palco principal será montado no elevado da Praça Sete de Setembro.

“A programação foi planejada com responsabilidade. Mesmo enfrentando a dificuldade financeira, cenário que assola o País inteiro, a Prefeitura de Santarém na gestão do prefeito Nélio aguiar vai realizar o Réveillon do Povão, na Orla da cidade e em parceria com Conselho Comunitário de Alter do Chão. No palco, teremos iluminação e fogos, sempre com a valorização da cultura e da arte local, que darão brilho as duas festas da virada de ano. Os órgãos de segurança novamente estarão em parceria nos dois pontos de festividades. Aqui na cidade já garantimos o reforço de 150 segurança desarmados”, explicou o titular da pasta da Cultura, Luís Alberto Figueira.

Os show pirotécnico na cidade terá a duração de 10 minutos e virá da Praça Mirante do Tapajós. Na Vila de Alter do Alter do Chão, a duração será de 5 minutos, e sairá de um ponto estratégico da ponta da Ilha do Amor.

“No balneário, a segurança será reforçada com efetivo do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM). Estimamos a participação de aproximadamente 15 mil pessoas na virada. Os hotéis e pousadas estão lotados. Temos conhecimento que de São Paulo chegaram ontem, quarta-feira, 650 pessoas para brindar a chegada de 2018 no balneário”, informou, o presidente do Conselho Comunitário, Carlos Santos.

Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra): na Orla da cidade, contará com o total de 41 agentes de limpeza em ação e 1 caminhão coletor de lixo. Já no balneário, 38 agentes mais 1 caminhão coletor de lixo.

Programação

Orla da Cidade

Local: Avenida Tapajós, nas proximidades da Praça do Pescador

Inicio: 22 horas

22h às 23h30 – Banda 90 Graus

23h às 01h-Banda Punk do Arrocha

00h – Fogos

01h às 02h30 min-Grupo de pagode Sorriso Aberto Show

02h 30 min – Encerramento

Vila de Alter do Chão

Local: Praça Sete de Setembro

Inicio: 21h

Banda Os Praianos

00h – Fogos

Banda Xodó da Sanfona

02h 30 min – Encerramento

