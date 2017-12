Procon Municipal cadastra pessoas para negociação de dívidas com empresas

A Procuradoria Municipal do Consumidor (Procon), órgão ligado à Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças (Semgof), vai iniciar na quarta-feira (3) até a sexta-feira (5) o cadastro de consumidores que desejarem negociar dívidas com empresas (não são apenas as lojas do shopping). A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Santarém e o Rio Tapajós Shopping.

Os interessados deverão procurar os funcionários do Procon que estarão no shopping, localizado na Avenida Fernando Guilhon, grande área do Santarenzinho, de 10h às 14h, munidos de RG, CPF, comprovante de residência e documento referente à dívida que tenha.

Após verificar as demandas por negociação, o Procon Municipal vai buscar o cadastramento das empresas e a verificação com elas sobre os descontos. A negociação das dívidas está prevista para ser realizada de 12 a 16 de março para celebrar o Dia do Consumidor, que é em 15 de março.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS