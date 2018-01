Rilmar Firmino recebe Título Honorífico de Cidadão de Capanema

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Rilmar Firmino de Sousa, foi agraciado com o Título Honorífico de Cidadão de Capanema, durante solenidade realizada no plenário Sebastião Soares Menezes, da Câmara de Vereadores do município. O título honorífico reconhece cidadãos que não nasceram no município, mas que prestaram, ao longo de sua vida, relevantes serviços à cidade de Capanema, no nordeste do Estado. Paraibano de nascimento, mas paraense de coração, Rilmar Firmino atuou como superintendente da Polícia Civil na região Bragantina, sediada em Capanema, no período de janeiro de 2007 a janeiro de 2011.

A entrega da honraria ao delegado-geral atende à proposição do vereador Rubens Oliveira Ancelmo, presidente da Câmara Municipal.

Rilmar Firmino também tem o Título Honorífico de “Cidadão do Pará” outorgado pela Assembleia Legislativa do Pará, em junho deste ano, em sessão solene realizada no Plenário Newton Miranda da ALEPA, presidida pelo chefe do Poder Legislativo Estadual, deputado Márcio Miranda.

Na ocasião, a comenda ao titular da Polícia Civil foi outorgada por proposição do deputado Hilton Aguiar.

Rilmar Firmino de Sousa é delegado da Polícia Civil do Pará desde do ano 2000. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ex-militar do Exército Brasileiro, onde exerceu as atividades por 15 anos, o policial civil iniciou a carreira na Polícia Civil paraense como titular da Delegacia do município de Alenquer, oeste do Pará.

Após isso, ele esteve à frente de cargos de relevância na instituição policial, como o de superintendente das regiões do Baixo e Médio Amazonas, em Santarém, e na Região Bragantina, em Capanema. Foi também diretor do Núcleo de Inteligência Policial e da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em Belém, além de ter coordenado o Grupo de Pronto-Emprego, força tática da Polícia Civil. Em 2011, foi nomeado como Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil, e depois alçado ao posto de Delegado-Geral, em 2013.

Fonte: Ascom/PC