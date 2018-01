Sortudo de Belém ganha mais de 18 milhões na Mega da Virada; veja os números

Uma aposta do Pará vai dividir o prêmio de R$ 306,7 milhões da Mega da Virada com outras 17 apostas. O vencedor é de Belém

Os números sorteadas foram: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37.

Quatro apostas foram realizadas na capital paulista e duas em Guarulhos (SP). Três bilhetes foram registrados na Bahia, nas cidades de Cruz das Almas, Prado e Uruçuca; dois são de Minas Gerais (Carmo do Cajuru e Contagem); dois do Paraná (Rio Azul e São João do Triunfo); dois do Rio de Janeiro (na capital fluminense e no município de Seropédica) e o outro sortudo é de Brusque (SC).

Cada bilhete levará R$ 18.042.279,04.

Fonte: Dol