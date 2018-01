Divisa inicia 2018 fazendo levantamento dos focos do Aedes Aegypti em Santarém

A Prefeitura de Santarém, através da Divisão de Vigilância em Saúde (Divisa), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia nesta terça-feira (2) as atividades de 2018 fazendo o Levantamento de Infestação Rápida (Lira), que traça o perfil da dengue no município. Todos os agentes de endemias farão este trabalho até a sexta-feira (5), com visita em imóveis, detectando focos do mosquito Aedes Aegypti, traçando o perfil epidemiológico da dengue na cidade. Para facilitar o traçado desse perfil, Santarém foi dividida em 10 estrados epidemiológicos, cada um deles compreende de dois a sete bairros.

O Lira é feito a cada dois meses e é considerado o melhor indicador sobre o perfil epidemiológico de cada bairro, dividindo os estrados em baixo, médio e alto risco de infestação predial. Os últimos dados divulgados são referentes aos meses de setembro e outubro de 2017, sendo que o estrado que compreende os bairros de Cambuquira, Ipanema, São Francisco, Nova República e Matinha foi o único que apresentou índice de alto risco para a doença.

Os resultados desses dados que estão sendo coletados a partir de hoje serão referentes aos meses de novembro e dezembro, fechando o perfil epidemiológico da doença em 2017.

Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) João Alberto Coelho, que também é responsável pela coleta dos dados através da Divisa, a meta é visitar cerca de 20 mil imóveis até o final de semana. “Todos os agentes de endemias estão a partir de hoje em campo para fazer esse levantamento. A metodologia, por se tratar de um trabalho de pesquisa estatística, é visitar 1 a cada 5 imóveis, para que esse perfil seja traçado”, explicou.

Além da dengue, o mosquito Aedes Aegypti também é responsável pela transmissão de outras doenças graves como a zika e a chikungunya. Santarém não registrou nenhum caso de zika em 2017, mas foram registrados dois casos de dengue e 35 casos de chikungunya no ano passado. “Estamos iniciando o período de chuvas, então é muito importante que as pessoas se conscientizem sobre os riscos dessas doenças e façam também a prevenção dentro de seus imóveis. Se cada um fizer a sua parte, teremos com certeza uma redução nos números de casos dessas doenças em Santarém”, concluiu João Alberto Coelho.

Medidas de Combate ao Aedes Aegypti

– Não deixar água parada em qualquer lugar que possa acumular água, inclusive casca de ovo, tampinha de garrafa, etc;

– Caixas de água devem ser limpas constantemente e mantidas sempre fechadas e bem vedadas. O mesmo vale para poços ou qualquer outro tipo de reservatório de água;

– Vasilhas que servem para animais (gatos, cachorros) beber água, não devem ficar mais do que um dia com a água sem trocar;

– As piscinas devem ter tratamento de água com cloro. Piscinas não utilizadas devem ser desativadas (retirar toda água), mantendo-a sempre secas;

– Garrafas ou outros recipientes semelhantes (latas, vasilhas, copos) devem ser armazenados em locais cobertos e sempre de cabeça para baixo.

– Não descartar lixo em terrenos baldios e manter a lata de lixo sempre bem fechada;

– Sempre que observar alguma situação que você não possa resolver, avisar imediatamente um agente público de saúde para que uma medida eficaz seja tomada.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS