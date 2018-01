Estação Cidadania de Santarém atendeu quase 130 mil pessoas em 2017

A Estação Cidadania de Santarém, vinculada à Secretaria de Estado de Administração (Sead), atendeu em 2017 a 127.702 pessoas. Em cinco anos de implantação, a unidade atendeu mais de 600 mil pessoas, oriundas de todos os municípios da região oeste do Pará.

O espaço, que conta com quase 100 funcionários, entre servidores públicos e contratados de empresas privadas, atendeu em média 10.640 pessoas por mês e ganhou novos serviços, com postos da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon), do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e um núcleo do Programa Pará Rural.

Além dos novos parceiros, o posto do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ampliou seu leque de atividades, já que antes oferecia apenas serviço de legalização de veículos. Agora, dispõe de regularização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com emissão da primeira habilitação; renovação da CNH; mudança e adição de categoria; CNH definitiva; segunda via da carteira e outros serviços. No posto do Detran também serão realizadas a prova online de legislação e a biometria.

“Estamos muito felizes porque conseguimos ampliar o número de parceiros de 16 para 19, além disso nós fizemos a ampliação do Detran, oferecendo mais recursos, aumentando seu espaço e nós também ampliamos em 40% o número de atendimentos anuais. Em 2017 chegamos a quase 130 mil atendimentos, não só da população de Santarém, mas do Baixo Amazonas, do entorno da Transamazônica e os demais municípios da região oeste”, explicou o coordenador da Estação Cidadania, Alberto Portela.

A secretária de Estado de Administração, Alice Viana, informou que as unidades localizadas em Belém e em outros municípios do Pará já atenderam mais de 2 milhões de pessoas. “De julho de 2011, quando foi implantada a primeira unidade no Jurunas, até dezembro deste ano, as estações cidadania já realizaram mais de dois milhões de atendimentos. Temos orgulho de oferecer à população esse complexo de serviços. Em Santarém não é diferente, a população do município e do Baixo Amazonas é atendida com respeito, economizando tempo e dinheiro e tendo acesso ao mesmo tempo a todos os serviços públicos que o estado pode ofertar, que é o principal objetivo do espaço”, comemorou Alice Viana, titular da Sead.

Novos serviços

Em 2018, a Estação Cidadania passa a ofertar novos serviços, como explica o coordenador Alberto Portela. “Estamos com novidades para o ano que vem. Já compramos os equipamentos para oferecer a emissão da carteira de trabalho. A partir de fevereiro ou março esse documento será emitido aqui. Estamos aguardando apenas o treinamento dos servidores. Outra novidade é o Igeprev, que só tem unidade em Belém, e foi uma conquista que obtivemos junto ao governador Simão Jatene, para que a Estação pudesse oferecer serviço sobre a gestão previdenciária, prestar informações sobre aposentadorias e outros benefícios”, adiantou.

Fonte: RG 15/O Impacto e Agência Pará