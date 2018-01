PSM realiza 2 mil atendimentos no período das festas de fim de ano

Para garantir assistência médica aos usuários, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), montou uma estrutura que envolveu vários profissionais médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Ao todo, 2.146 (duas mil cento e quarenta e seis) pessoas passaram pelo Pronto Socorro Municipal de Santarém (PSM) durante o período das festas de final de ano.

As incidências mais comuns foram: problema estomacal, agressão física e acidente automobilístico. Neste mesmo período, o setor de obstetrícia do Hospital Municipal de Santarém (HMS) realizou 108 partos, sendo 37 cesarianas e 71 partos normais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu ocorrências relacionadas a vítimas de agressão física, paciente clínico, vítimas de acidentes automobilísticos, ferimentos por arma branca e de fogo. Mais de 300 pessoas procuraram atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Entre Natal e Réveillon, o PSM atendeu com o total de 12 médicos, distribuídos nos setores de urgência e emergência, pediatria, reanimação e sala de sutura; 5 enfermeiros e 34 técnicos em enfermagem, distribuídos nos turnos da manhã, tarde e noite. O Samu também atendeu a população com uma equipe de três profissionais, incluindo médico. A UPA atendeu a demanda com nove médicos, seis enfermeiros e seis técnicos de enfermagem.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 24h, da vila balneária de Alter do Chão, também recebeu reforço na equipe de profissionais da saúde durante o Réveillon. Oito profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem estiveram envolvidos em cada turno. No Natal, 90 pessoas receberam assistência médica e, no Réveillon, 179 usuários procuraram atendimento na UBS 24h. As ocorrências mais comuns foram: vômito, diarréia, sutura e vítimas de quedas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS