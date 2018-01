Velório coletivo das vítimas do rebocador aconteceu hoje (2) no Atlético Cearense

As homenagens foram realizadas por familiares e amigos. Às 8h aconteceu o culto ecumênico.

O cortejo com os nove corpos das vítimas do acidente entre o navio mercante Mercosul Santos e o empurrador da empresa Bertolini, saiu por volta de 7h30 desta terça-feira (2) de uma empresa funerária localizada na avenida Fernando Guilhon com destino ao ginásio do Clube Atlético Cearense, onde aconteceu o velório coletivo.

Abaixo os nomes dos tripulantes:

*Capitão : Dick Farney Oliveira Costa

*Piloto Fluvial: Darcio Vânio Rego de Sena;

*Mestre Fluvial: Carlos Eduardo Bueno de Sousa;

*Marinheiro De Convés : Ivan Furtado Gama;

*Marinheiro De Máquina: Adriano Sarmento de Castro;

*Marinheiro De Convés: Marcelo Reis Moreira Costa;

*Chefe De Máquina: Wendel Ferreira de Lima;

*Contra Mestre: Cleber Rodrigues Azevedo;

*Cozinheiro: Juracy dos Santos Brito.

Outras homenagens:

O corpo de Carlos Eduardo seguirá para o estado de São Paulo, Marcelo Reis para o estado do Maranhão, Dick Farney para capital do estado, Wedel Ferreira e Cleber Rodrigues para o estado o Amazonas.

Das 10h30 o corpo de Dárcio Sena foi velado na igreja Paz Liberdade até às 14h30 seguindo para sepultamento no cemitério São João Batista.

A partir das 10h30 o corpo de Adriano Sarmento foi velado na residência de seus pais na Rui Barbosa, N 3924 – Liberdade seguindo o sepultamento no cemitério Nossa Senhora dos Mártires.

Das 10h30 o corpo de Ivan Furtado foi velado na igreja de Santana seguindo para sepultamento no cemitério Nossa Senhora dos Mártires.

A partir das 10h30 o corpo de Juracy dos Santos foi velado na residência da família na Rua Nossa Senhora da Conceição, Bairro do Uruará- 295 seguindo para sepultamento no cemitério do Mararú.

RG 15 / O Impacto com informações dos familiares das vítimas