Em confronto com a polícia, homem morre baleado na invasão do Juá

O caso foi registrado no plantão do delegado de Polícia Civil, Jonivaldo Carneiro, que determinou os procedimentos para intervenção policial com resultado morte.

De acordo com informações, era por volta de meia noite e quinze minutos desta quarta-feira (3), quando a Polícia Militar(PM) foi acionada via NIOP, para atender a uma denúncia de que um homem de posse de arma de fogo estava ameaçando moradores da invasão Juá.

Chegando próximo ao local, a guarnição da PM foi abordada por uma mulher, que indicou a residência onde o homem estava. Em ato continuo foi solicitado reforço, e segundo os policiais, ao darem voz de prisão ao homem, o mesmo realizou pelo menos três disparos contra os militares, que reagindo a injusta agressão, o balearam.

O baleado – que até o fechamento desta matéria, não havia sido identificado -, foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM), onde veio a óbito.

RG 15 / O Impacto