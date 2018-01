Bocão Ed. 1179

DESCASO DA EMPRESA AZUL

Ainda está dando o que falar a falta de respeito da empresa Azul, que cancelou o voo que sairia às 11h de Santarém (PA), no dia 28 de dezembro, sem aviso prévio. Os clientes lesados desconfiam de que o motivo foi a escassez de passageiros, só havia pouco mais de 20. Até porque o voo das 7h também já tinha sido cancelado sob a mesma desculpa esfarrapada – “manutenção de emergência”.

O pior, é que no aeroporto de Santarém não existe sequer um balcão da Anac, ao menos para registrar reclamações. Vários passageiros, agoniados para chegar às suas famílias antes da virada do ano, ficaram retidos na cidade. Dez, que iam para Belém, conseguiram ser acomodados na aeronave da MAP. O avião da Gol, com decolagem às 13h55, estava superlotado e com suspeita de overbooking. Os que tinham destino outros Estados não conseguiram vaga. Alguns, que moram em Florianópolis(SC), onde há significativa colônia santarena, só puderam embarcar na manhã do dia 29.

O perigo ronda o centro de Santarém. O semáforo localizado no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Travessa Silvino Pinto está há mais de três semanas sem funcionar. As pessoas que necessitam atravessar andando aquele trecho correm perigo de morte, pois podem ser atropeladas a qualquer momento. A SMT tem de consertar o semáforo urgentemente. Muitos falam que o órgão fiscalizador do trânsito só quer arrecadar dinheiro, mas consertar os semáforos nas ruas da cidade, nada! É mole!?

Integrantes do primeiro escalão do governo do Pará que saem logo no início deste ano porque vão se candidatar a cargos eletivos: Renilce Nicodemos, titular da Seel – Secretaria de Esporte e Lazer; Heloísa Guimarães, secretária adjunta da Sespa; Eduardo Costa, presidente da Fapespa – Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará; José Megale, chefe da Casa Civil; Alexandre Von, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias; Ana Cunha, secretária de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda; e Giovanni Queiroz, secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.

Izabela Jatene, secretária Extraordinária de Municípios Sustentáveis, só deixará o governo para se candidatar se o governador Simão Jatene se desincompatibilizar, o que, por sua vez, só vai acontecer se Jatene e seu vice Zequinha Marinho se entenderem. Caso o cenário permaneça inalterado, o marido de Izabela, Ricardo Souza, será candidato a deputado federal. Outros nomes poderão engrossar a lista. Ou não, como diria Caetano Veloso. O dia da troca? Como não sou vidente, o futuro dirá.

Desde o dia 1º de janeiro deste ano, as transações em espécie em valor igual ou superior a R$ 30 mil terão de ser informadas à Receita Federal. São obrigadas a declarar as empresas e as pessoas físicas que receberem o dinheiro. A norma entrou em vigor após a maior apreensão de dinheiro vivo da história do País – a descoberta de R$ 51 milhões em um apartamento em Salvador usado pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima.

As movimentações terão de ser declaradas por meio de formulário eletrônico disponível na página da Receita, a Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME). O formulário precisa ser obrigatoriamente entregue até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento do dinheiro em espécie. Quem não declarar à Receita ou prestar a informação incorreta ficará sujeito a multa de 1,5% a 3,0% do valor da operação.

O secretário da Receita, Jorge Rachid, afirmou que a medida vai ajudar na fiscalização e combate à lavagem de dinheiro. Segundo ele, é grande a quantidade de dinheiro em espécie que circula no País. Rachid afirmou que a medida não é uma “jabuticaba” e que outros países têm normas semelhantes. Nos Estados Unidos, a declaração tem de ser enviada para valores iguais ou superiores a US$ 10 mil. No Reino Unido, o valor é de € 10 mil.

Nos últimos anos, operações especiais da Receita mostraram que transações com dinheiro em espécie têm sido utilizadas para esconder operações de sonegação, de corrupção e de lavagem de dinheiro, em especial quando os beneficiários de recursos ilícitos utilizam esse dinheiro na aquisição de bens ou de serviços para não serem identificados pelo Fisco. Para simplificar a prestação de informações, o secretário informou que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Receita vão editar norma conjunta para que as informações sejam prestadas exclusivamente por meio da DME e posteriormente compartilhadas ao Conselho. As instituições financeiras não estão sujeitas à entrega da DME.

Prefeito Nélio Aguiar começou o ano com todo gás. Vários funcionários da saúde foram exonerados. Na SMT, devido alguns desajustes no ano de 2017, o Prefeito reuniu com o secretário Paulo Jesus, e decidiu fazer uma reviravolta na Secretaria. O chefe de fiscalização Joaquim Cardoso foi remanejado para outro setor e a servidora Natália, que queria mandar mais que o Secretário, foi transferida para outra Secretaria. Outras mudanças devem acontecer por esses dias, agora na Semed e outras secretarias, bem como mais demissões devem acontecer.

A ex-apresentadora de Telejornal da TV Tapajós, jornalista Suelen Reis, foi indicada ao prêmio de “Melhor Apresentadora do Centro Oeste”. O resultado sairá dia 21 de janeiro. Suelen começou sua carreira de jornalista em Santarém, chegando a trabalhar em diversas emissoras da cidade. Seu último trabalho na região foi como Chefe de Jornalismo da TV Tapajós. Hoje, Suelen Reis mora e trabalha em Goiânia.

Por Emanuel Rocha