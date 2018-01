Coluna Impacto Ed. 1179

NOTA 10

É de se elogiar o trabalho da Polícia Militar nas festas de final de ano na orla de Santarém e em Alter do Chão. Muitos policiais fizeram a segurança de quem procurou esses dois locais para a chegada de 2018. Mesmo com o indulto dados aos detentos, a população brincou à vontade. Está de parabéns a Polícia Militar pelo bom trabalho realizado.

CARNAPAUXIS

As festas de réveillon passaram e agora o agito do carnaval já contagia foliões por todo o estado. Em Óbidos, o tradicional “Carnapauxis”, a festa do Mascarado Fobó, começou a movimentar a cidade. Segundo estimativa da Polícia Militar (PM), mais de 7 mil pessoas participaram da folia no primeiro dia de 2018. O pré-carnaval ficou por conta do bloco “Pai da Pinga”, que tradicionalmente abre a folia. Uma multidão saiu em arrastão da praça Santa Terezinha, por ruas e avenidas da cidade, até a praça do Sesquicentenário, principal ponto turístico da cidade, conhecido como Fobódromo. No local ocorrem a concentração dos blocos e os shows.

CARNAPAUXIS 2

No carnaval de Óbidos, são sete blocos oficiais e um alternativo: Bloco Vai ou Raxa, Bloco Mirim – Unidos do Umarizal, Bloco Serra da Escama, Bloco Águia Negra, Bloco Xupa Osso, Bloco Unidos do Morro, Bloco das Virgens. O Bloco Pai da Pinga é alternativo e abre a folia na cidade. O carnaval de Óbidos é considerado um dos maiores e mais movimentados do oeste paraense e recebe a cada ano, centenas de moradores e turistas de várias cidades do estado e do país. A programação oficial ainda não foi divulgada, mas a folia em Óbidos deve ocorrer nas primeiras semanas de fevereiro, segundo informou a Secretaria de Cultura do Município.

GASOLINA CARA

O ano de 2017 terminou com os consumidores tentando esticar o orçamento pra não ficar no vermelho por causa dos sucessivos aumentos no preço da gasolina. Só nos últimos seis meses o reajuste acumulado chega a 15%. A gasolina subiu 1,7% e o diesel 1,1%. Desde que a Petrobras mudou a política de preços em julho deste ano o consumidor vem pagando mais caro pelo combustível. O preço médio da gasolina em todo o País aumentou 15% nos últimos seis meses. Os motoristas não sabem mais nem quanto é o preço da gasolina, pois toda semana tem um valor novo na bomba. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o combustível vendido nos postos do Pará é o segundo mais caro da região Norte. Só perde para o Acre. Em Santarém o preço é maior ainda.

DENGUE

A Divisão de Vigilância em Saúde (Divisa), ligada à Semsa, iniciou na terça-feira (2) as atividades de 2018 fazendo o Levantamento de Infestação Rápida (Lira), que traça o perfil da dengue no Município. Todos os agentes de endemias farão este trabalho até esta sexta-feira (5), com visita em imóveis, detectando focos do mosquito Aedes Aegypti, traçando o perfil epidemiológico da dengue na cidade. Para facilitar o traçado desse perfil, Santarém foi dividida em 10 estrados epidemiológicos, cada um deles compreende de dois a sete bairros. O Lira é feito a cada dois meses e é considerado o melhor indicador sobre o perfil epidemiológico de cada bairro, dividindo os estrados em baixo, médio e alto risco de infestação predial.

DENGUE 2

Os últimos dados divulgados são referentes aos meses de setembro e outubro de 2017, sendo que o estrado que compreende os bairros de Cambuquira, Ipanema, São Francisco, Nova República e Matinha foi o único que apresentou índice de alto risco para a doença. Os resultados desses dados que estão sendo coletados a partir desde terça-feira serão referentes aos meses de novembro e dezembro, fechando o perfil epidemiológico da doença em 2017.

BOLSAS SOCIAIS DA UNAMA

A UNAMA Santarém, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santarém, lançou o edital para o processo seletivo das concessões de Bolsas Sociais que serão disponibilizadas para os cursos de graduação da faculdade, exceto para o curso de Direito. As inscrições já estão disponíveis na Central de Relacionamento ao Aluno (CRA) até a próxima sexta-feira, (12). Maiores informações através do telefone (93) 3523 5088 ou no endereço: Rua Rosa Vermelha – 335, Aeroporto Velho.

RESTAURANTE POPULAR

O Restaurante Popular que oferece refeições a preço baixo e funciona nos altos do Mercadão 2000, em Santarém, ficará fechado até o dia 31 de janeiro, voltando às atividades normais em 1º de fevereiro. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) informou que o serviço foi suspenso desde terça-feira (2) por causa das férias coletivas concedidas aos colaboradores do Restaurante, que foi inaugurado em 2010, numa parceria da Prefeitura e o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, do Governo Federal, e tem como objetivo oferecer à população refeições balanceadas a preço popular.

IMPACTANDO

Em 2018, a Estação Cidadania passa a ofertar novos serviços em Santarém, entre eles, a emissão da Certeira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que estava suspensa desde que foi abolido o modelo antigo que era preenchido manualmente. * Segundo o coordenador da Estação Cidadania, Alberto Portela, os equipamentos para impressão do documento na unidade de Santarém já foram adquiridos. A partir de fevereiro ou março a Carteira de Trabalho será emitida na Estação Cidadania. * Outra novidade é abertura de um posto do Igeprev, que só tem unidade em Belém. Essa foi uma conquista junto ao governador Simão Jatene, para que a Estação pudesse oferecer serviços relacionados à gestão previdenciária, prestar informações sobre aposentadorias e outros benefícios. * A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) foi contemplada com a doação de diversos materiais hospitalares, que irão dar um suporte maior à saúde no Município. Os materiais foram doados por um empresário santareno, na sexta-feira (29/12), e devem ser utilizados nos setores de reanimação, unidade neonatal e centro cirúrgico do Hospital Municipal de Santarém (HMS). * Mais de 60 itens fazem parte da lista de doação. O diretor do HMS, Celso José Alves, explicou que alguns dos materiais recebidos em doação são bem modernos e serão bastante importantes para o tratamento dos pacientes. * Os torcedores do São Raimundo ficaram desanimados, após o time perder em seu primeiro jogo amistoso do ano de 2018. Alguns mais pessimistas já falam que o Pantera vai cair para a 2ª divisão. * Um bom final de semana a todos os leitores da Coluna.