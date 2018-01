Definidas datas de rematrícula e matrícula nas escolas e unidades da rede municipal

Após reuniões com as assessorias da zona urbana, Rios, Planalto e coordenação da Educação Infantil de Santarém, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) definiu o calendário de rematrículas e matrículas das unidades da rede municipal.

O período de rematrículas que iniciou no dia 29 de dezembro prossegue até o dia 12 de janeiro de 2018 nas escolas da cidade, regiões de rios, planalto e nas Umei’s, Emei’s e Cemei’s.

Já no período de 15 a 19 de janeiro, serão realizadas as matrículas nas creches, de alunos oriundos de outras unidades da rede. E, a partir do dia 22, ocorre a matrícula de alunos novos nas unidades de educação infantil.

Nas escolas de ensino fundamental da cidade, regiões de Rios e Planalto, as matrículas para alunos novos serão realizadas de 15 a 19 de janeiro.

A partir do dia 22, começa a conferência da previsão do número de turmas e vagas e a pré-lotação de professores e pessoal de apoio do quadro efetivo nas unidades escolares da rede municipal, com encerramento previsto para o dia 30 deste mês.

