Empresários da Avenida Tapajós sofrem prejuízos com poeira

Trecho entre a Travessa Augusto Montenegro e Praça Tiradentes está quase intrafegável

As obras do esgotamento sanitário que são realizadas na Avenida Tapajós, pela Prefeitura de Santarém, através da empresa Carmona Cabrera, foram paralisadas para as festas de fim de ano. Só que o trecho entre as Travessas Augusto Montenegro e a Praça Tiradentes, no bairro da Aldeia, após a colocação de coletor tronco, ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), construção da Estação Elevatória de Esgoto (EEE), construção da Linha de requalque por gravidade e outros serviços, ficou cheio de buracos e, quando não chove, a poeira se alastra e atinge os comércios que estão localizados nesse perímetro.

Os empresários estão denunciando que a poeira está entrando em seus estabelecimentos comerciais, prejudicando seus clientes, que preferem fazer suas compras em outros locais.

Além da poeira, os buracos nesse trecho estão prejudicando os proprietários de veículos, que têm peças quebradas. Outro setor prejudicado com a poeira é o de lavadores de carros, que tiram o ganha pão diariamente lavando veículos, mas de nada adianta, pois a poeira suja novamente.

A reclamação é geral e os empresários e outros trabalhadores que atuam nesse trecho pedem providências da Prefeitura e da empresa responsável pela obra.

OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DEVEM RETORNAR NA PRÓXIMA SEMANA: As obras que estão ocorrendo na Avenida Tapajós, do projeto de esgotamento sanitário, devem retornar na próxima quarta-feira (10). O serviço que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), coordenado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), é realizado pela empresa contratada Carmona Cabrera. As obras foram paralisadas por conta das festas de final de ano. Na tarde de quarta-feira (3), o secretário municipal de Infraestrutura, Daniel Simões, reuniu com uma comissão de comerciantes que têm empreendimentos na Avenida Tapajós e reclamam das condições em que alguns trechos da Avenida se encontram, por contas das obras.

“A Prefeitura recebeu a reclamação dos comerciantes em relação à poeira e buracos consequentes da escavação da obra. E nós prontamente resolvemos reunir com eles para buscarmos uma solução o mais rápido possível e tentar amenizar os problemas causados aos empresários que trabalham naquele trecho, como também aos motoristas que passam por lá. Para amenizar os transtornos causados pela poeira no local, a Secretaria enviou, desde ontem, quinta-feira (4), um carro pipa para passar duas vezes pelo trecho, uma pela manhã e uma pela tarde. A medida é para amenizar a situação até que o serviço de recapeamento asfáltico comece na próxima semana”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Daniel Simões.

A Seminfra aguarda a chegada de uma caçamba de asfalto que vai ser utilizada para o serviço no trecho da Avenida Tapajós (próximo à Rua Padre João até a Praça Tiradentes). Com a chegada do material, prevista para acontecer na quarta-feira (10), o serviço de recapeamento começa de imediato.

SOBRE A OBRA: O serviço faz parte do PAC 2, coordenado pela Seminfra, sob o contrato nº 350.963-47, no qual consta: construção do coletor tronco, ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), construção da Estação Elevatória de Esgoto (EEE), construção da Linha de requalque por gravidade, ligações de rede de esgoto e 225 metros de orla, incluindo drenagem e urbanização.

PREFEITO VISTORIA OBRAS DA ORLA: O Prefeito de Santarém Nélio Aguiar, acompanhado pelo secretário municipal de Infraestrutura, Daniel Simões, esteve no dia 29 de dezembro, vistoriando as obras da 4ª etapa do Projeto Orla e também o andamento dos serviços de construção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), localizado no Residencial Salvação. As duas obras avançam em ritmo acelerado.

Para as obras da Orla, os recursos já estão garantidos. A Prefeitura recebeu na quarta-feira (27), do Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, a segunda parcela do recurso no valor de R$ 50.472.516,68. A primeira parcela, no valor de R$ 21.031.078,58, foi depositada na conta da Prefeitura no dia 1º de novembro.

O recurso total é destinado à execução de ações de prevenção de desastres na orla. O projeto prevê a construção de um muro de contenção de 1,640 m da Travessa Augusto Montenegro até o Bosque Vera Paz; seis píeres para atracação de embarcações; e duas casas de bombas da Travessa Augusto Montenegro até a Travessa 2 de Junho.

“As obras desta última etapa da Orla estão bem aceleradas na fase estrutural, de instalação de blocos, estacas e o próximo passo será a colocação de placas. Já temos dois equipamentos fazendo esse trabalho e vão chegar mais dois. O mais importante desta obra é que os recursos federais já estão em conta, e garantidos”, reforçou o prefeito.

Nélio Aguiar também acompanhou a obra do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), que já está em fase de levantamento da estrutura. As obras prosseguem em ritmo acelerado, após a articulação política do prefeito Nélio e do deputado federal José Priante no Ministério do Esporte, que autorizou a liberação de R$ 424.988 para os serviços no local.

O CIE é construído na Rua Japu, no Residencial Salvação. A obra contempla uma pista de atletismo, áreas para salto em distância e arremesso de peso, além de uma área coberta para outras modalidades esportivas. A área total do empreendimento será de 11.129,90 m², com estacionamento e área de circulação. O valor do investimento será R$ 4.985.708,31.

“Nossa intenção com este equipamento é ampliar a oferta de infraestrutura esportiva, além de dar mais oportunidade de lazer à população. O ano está chegando ao fim, mas os serviços continuam a todo vapor e seguimos buscando cada vez mais conquistas para as pessoas que vivem em Santarém”, finalizou Nélio.

Por: Jefferson Miranda

Fonte: RG 15/O Impacto