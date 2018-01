Filha do prefeito de Porto de Moz ostenta em Las Vegas

Um verdadeiro tapa na cara da população‘, assim os moradores do município de Porto de Moz, se sentiram com a publicação em uma rede social, da foto em que Vitória Beatriz Campos, filha do prefeito, Berg Campos, aparece, supostamente em momento de ostentação, ao lado do mito pop internacional, o ex-lutador de boxe, Mike Tyson, em um evento do UFC, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Nos quatro cantos do município, é grande o número de questionamentos, uma vez que segundo os moradores, enquanto isso, professores municipais tem direitos retirados, em várias ruas da cidade a população é obrigada a andar com água da chuva na altura dos joelhos, como por exemplo, na Travessa Lauro Sodré. Também, segundo denúncia dos moradores, está alarmante a falta de coleta de lixo na cidade, somado os inúmeros problemas que não estão sendo resolvidos pela atual gestão, que “causam deficiências no desenvolvimento de Porto de Moz”, dizem.

De acordo com informações, a Prefeitura não pagou a folha do mês de dezembro. A área da saúde também está prejudicada, pois recentemente o chefe do executivo municipal diminuiu o número de médicos. Na educação os retrocessos foram vários, como por exemplo, o fato de não alcance dos dias letivos, retirou dos professores no PCCR vantagens há anos incorporadas aos salários. Conforme denuncia, o prefeito dispensou todos os temporários, com exceção dos possíveis indicados políticos, amigos e familiares.

Diante do caos que se tornou a administração municipal, os moradores questionam o gasto com despesas que não são prioridades. Como por exemplo, o aluguel container da empresa Top Line de ATM, por 300 mil reais, para coleta de entulhos, sendo que o município dispõe de dois caminhões de coleta de lixo (papa-lixo). A manutenção e limpeza de logradouros públicos tem indignado a população, pois a equipe de limpeza pública ficou apenas com 15 homens. O resultado são ruas que se tornam lixões a céu aberto, verdadeiras bombas relógios, que servem como criadouros do aedes aegypti – mosquito transmissor de doenças como a dengue, a febre amarela, a febre chikungunya e o vírus Zika. Tal situação também é alarmante devido à chegada do período chuvoso, onde a enxurrada aumenta o risco de alagamentos.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações e foto de Caco César