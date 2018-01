Prefeitura de Óbidos emite nota de esclarecimento sobre o desabamento de parte da área de passeio da orla da cidade

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), informa que tomou conhecimento do desabamento de parte da área de passeio da orla da cidade na rua Siqueira Campos, nesta quinta-feira (4), minutos após o ocorrido.

Segundo os primeiros levantamentos realizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), a perda do material de base da estrutura, provocada por infiltrações na barreira de contenção da orla, provocou o desabamento. A área foi isolada, e outro trecho que também

apresentou risco de desabamento, foi interditado para garantir a segurança das pessoas que transitam na área.

A Seurbi já está viabilizando o início dos trabalhos paliativos para recuperar a estrutura.

A direção do Hospital Municipal José Benito Priante, informou que deu entrada no setor de Urgência e Emergência da unidade, Francisca Oliveira Avinte, 63 anos, moradora da comunidade Mondongo, localizada na área de várzea do município.

Francisca trafegava na orla no momento do desabamento. Ela deu entrada no hospital com escoriações nas duas pernas. A primeira avaliação médica apontou para a suspeita de fratura na perna direita. A idosa passará por exame de Raio-X às 13h para confirmar se houve fratura.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), está prestando auxílio à vítima.

PROJETO

A Prefeitura de Óbidos, conseguiu no final do ano passaodo junto ao Ministério da Integração Nacional, a aprovação do Plano de Trabalho para recuperação total da orla e da área de barreira, em virtude do comprometimento das estruturas. O projeto está orçado em R$ 20 milhões. A previsão é que até fevereiro a obra seja empenhada.

Óbidos-Pará 04 de janeiro de 2018

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO